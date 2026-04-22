Viettel Post bắt tay FedEx thực hiện kế hoạch mới tại Việt Nam

Sự kiện không chỉ đánh dấu một bước ngoặt trong lộ trình hiện đại hóa hạ tầng logistics quốc gia mà còn mở ra cánh cửa kết nối trực tiếp dòng chảy thương mại Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua những giải pháp công nghệ thông minh hàng đầu.

Tầm nhìn chiến lược và sứ mệnh kết nối mạch máu kinh tế toàn cầu

Tại buổi Lễ ký kết và Công bố Thỏa thuận hợp tác giữa FedEx và Viettel Post, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định vị thế mới của ngành logistics trong chiến lược phát triển đất nước. Thứ trưởng nhấn mạnh rằng, “trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, logistics đóng vai trò là mạch máu thông suốt của nền kinh tế. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và hội nhập sâu rộng, logistics không còn chỉ là một ngành dịch vụ hỗ trợ, mà đã khẳng định vị thế là hạ tầng chiến lược, then chốt để quyết định năng lực cạnh tranh của hàng hóa và hiệu quả của chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng cho biết: “Việc phát triển logistics theo hướng hiện đại, đồng bộ và hiệu quả có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giảm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và qua đó góp phần tăng cường năng lực hội nhập và phát triển bền vững của nền kinh tế”

Ông cũng nhắc tới Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035 với mục tiêu hiện đại hóa hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số và xanh hóa ngành. Theo đó, sự kết hợp giữa một đơn vị có năng lực quốc tế như FedEx và thế mạnh nội địa của Viettel Post chính là mô hình lý tưởng để hình thành chuỗi logistics sâu rộng kết nối Việt Nam với quốc tế.

Tiếp nối tầm nhìn này, ông Masamichi Ujiie, Chủ tịch FedEx khu vực Bắc và Nam Thái Bình Dương, khẳng định Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược và năng động bậc nhất châu Á. Theo thỏa thuận, kể từ tuần tới (chính thức từ ngày 26/4/2026), Viettel Post sẽ trở thành Đối tác vận hành mạng lưới toàn quốc (NNP) của FedEx tại Việt Nam. Đây là bước đệm quan trọng trước khi FedEx chuyển sang mô hình vận hành trực tiếp vào tháng 6/2025.

Sự cộng hưởng này mang lại lợi ích kép: FedEx tận dụng mạng lưới phủ khắp 34 tỉnh, thành và đội xe hùng hậu của Viettel Post, trong khi doanh nghiệp Việt Nam được tiếp cận mạng lưới giao hàng tới hơn mạng lưới toàn cầu của FedEx tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ông Masamichi Ujiie chia sẻ: “Chúng tôi đang tạo ra một trải nghiệm logistics đầu - cuối thông suốt giúp các công ty Việt Nam, từ những nhà xuất khẩu lâu năm cho đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tự tin cạnh tranh trên thị trường quốc tế”.

Đại diện Viettel Post, Phó Tổng Giám đốc Đinh Thanh Sơn cũng nhấn mạnh, đây là bước tiến để đơn vị hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, cam kết nâng cấp hệ thống vận hành tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế của FedEx. Với kim ngạch thương mại Việt Nam vượt mốc 930 tỷ USD vào năm 2025, việc tăng cường kết nối trực tiếp giữa hạ tầng logistics trong nước và các mạng lưới quốc tế là yếu tố then chốt nhằm nâng cao năng lực xuất khẩu và thúc đẩy dòng chảy thương mại.

Đột phá công nghệ – "Chìa khóa" của Logistics thông minh

Đáng chú ý, sự hợp tác chiến lược giữa FedEx và Viettel Post sẽ có nhiều công nghệ được ứng dụng. Đại diện Viettel Post khẳng định, trong kỷ nguyên số, logistics sẽ là cuộc đua của dữ liệu, AI và tự động hóa.

Với lưu lượng xử lý lên tới 1,5 triệu đơn hàng mỗi ngày, Viettel Post đã chuyển đổi mạnh mẽ từ chia chọn thủ công sang tự động hóa hoàn toàn. Đáng chú ý như mô hình "Dark Factory" (Nhà máy không ánh đèn). Tại các kho của Viettel Post, robot tự hành (AGV) đã thay thế hoàn toàn con người trong những khâu nặng nhọc nhất. Đại diện Viettel Post cho biết: “Trước đây, nhà máy cần 600 nhân viên, hiện nay năng suất tăng gấp 5 lần nhưng không còn nhân viên nào ở khâu chia chọn, thay vào đó là 220 robot chạy liên tục suốt ngày đêm”.

Không chỉ dừng lại ở kho bãi, công nghệ AI còn được ứng dụng để tối ưu hóa lộ trình cho bưu tá, giúp giảm chi phí và thời gian di chuyển. Đặc biệt, khái niệm "Nonstop Delivery" (Giao hàng không thời gian chết) đang được hiện thực hóa thông qua hệ thống Smart Locker (Tủ đồ thông minh). Đây là giải pháp giải quyết bài toán hiệu suất khi một bưu tá Việt Nam hiện chỉ giao được khoảng 80-100 đơn/ngày, trong khi tại các thị trường tiên tiến như Trung Quốc, con số này là 1.000-1.500 đơn nhờ hệ thống tủ thông minh. Viettel Post đang triển khai 1.000 tủ này và có kế hoạch phủ rộng toàn quốc thông qua mô hình xã hội hóa.

Về phía FedEx, tập đoàn này cũng đang đầu tư mạnh mẽ vào các công cụ để cung cấp khả năng hiển thị và kiểm soát lô hàng theo thời gian thực dựa trên dữ liệu lớn và AI. Những công cụ này giúp dự báo các rủi ro về thời tiết, địa chính trị để thay đổi lộ trình kịp thời, đảm bảo tính minh bạch và tin cậy tuyệt đối cho khách hàng.

Về chiến lược vươn ra toàn cầu, lãnh đạo Viettel Post chia sẻ một tư duy mới: Thay vì tự đầu tư từ đầu để vào các thị trường như Hoa Kỳ hay châu Âu vốn rất tốn kém và mất thời gian, việc bắt tay với đối tác hàng đầu như FedEx là "con đường ngắn nhất". “Hợp tác với FedEx giúp chúng tôi tiếp cận ngay lập tức với tiêu chuẩn toàn cầu. Nếu không đáp ứng tiêu chuẩn, chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ xuyên biên giới”, đại diện Viettel Post khẳng định.

Sự kết hợp này còn giải quyết các rào cản về thủ tục thông quan và ngôn ngữ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) Việt Nam. Thay vì phải vật lộn với các mã bưu chính quốc tế hay quy định nhập khẩu khắt khe của các nước, doanh nghiệp chỉ cần gửi hàng qua hệ thống của Viettel Post, nơi các chuyên gia sẽ hỗ trợ toàn phần từ khâu giấy tờ đến điều phối thông quan.

Cuộc bắt tay giữa Viettel Post và FedEx không chỉ đơn thuần là một thỏa thuận kinh doanh giữa hai doanh nghiệp, mà là sự hòa quyện giữa thế mạnh hạ tầng quốc gia và mạng lưới vận tải toàn cầu. Với sự hỗ trợ từ nền tảng công nghệ, hợp tác này hứa hẹn sẽ đưa ngành logistics Việt Nam tiến những bước dài trên bản đồ thế giới, biến Việt Nam thực sự trở thành trung tâm kết nối logistics quan trọng giữa Trung Quốc, ASEAN và toàn cầu.