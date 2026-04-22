Facebook gặp lỗi lạ tại Việt Nam

Theo Huỳnh Duy | 22-04-2026 | Kinh tế số

Nhiều người dùng nền tảng Facebook đang phản ánh tình trạng lỗi hiển thị khá bất thường trong thời gian gần đây.

Theo một số người dùng Facebook tại Việt Nam, lỗi lạ phát sinh khi đăng bài viết chỉ gồm nội dung văn bản (text).

Cụ thể, các tài khoản cho biết sau khi đăng trạng thái dạng chữ, bài viết vẫn được hệ thống ghi nhận nhưng không làm mới giao diện, khiến người dùng tưởng rằng nội dung chưa được đăng tải hoặc bị lỗi hiển thị. Chỉ đến khi tải lại ứng dụng, làm mới thủ công hoặc đăng thêm bài có hình ảnh/video, News Feed mới cập nhật trở lại.

Hiện tượng này xuất hiện trên cả ứng dụng di động lẫn phiên bản web, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng có thể khác nhau tùy khu vực và thiết bị. Một số người dùng nhận định đây có thể là lỗi liên quan đến cơ chế đồng bộ dữ liệu (cache), hệ thống phân phối nội dung hoặc thuật toán ưu tiên định dạng media của Facebook.

Người dùng tải ảnh thông thường nhưng Facebook hiển thị màu đen trắng. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam những ngày gần đây cũng phản ánh một lỗi hiển thị khá bất thường, đó là ảnh màu khi tải lên nền tảng bất ngờ bị chuyển thành ảnh đen trắng. Ảnh hưởng cả bài đăng cá nhân lẫn phần bình luận có đính kèm hình ảnh.

Theo phản ánh từ người dùng, ảnh gốc lưu trong điện thoại hoặc máy tính vẫn hiển thị màu sắc bình thường. Tuy nhiên, sau khi đăng lên Facebook, nhiều hình ảnh lại tự động chuyển sang tông trắng đen.

Dù chưa có thông báo chính thức từ Meta, các sự cố dạng này thường xảy ra khi nền tảng tiến hành cập nhật hệ thống, điều chỉnh thuật toán News Feed hoặc gặp trục trặc máy chủ tạm thời.

Trong lúc chờ khắc phục, người dùng có thể thử một số cách như:

- Thoát và mở lại ứng dụng Facebook

- Xóa bộ nhớ đệm ứng dụng

- Cập nhật app lên phiên bản mới nhất

- Đăng kèm ảnh/video nếu cần bài viết hiển thị ngay

- Sử dụng trình duyệt web thay vì app nếu gặp lỗi trên điện thoại

Hiện nguyên nhân chính xác vẫn chưa được xác nhận. Nếu đây là lỗi diện rộng, nhiều khả năng Meta sẽ sớm tung ra bản vá.

Sự thật gây sốc: AI nghìn tỷ USD đang mắc kẹt vì thứ ai cũng ngỡ đã đủ!

Sau di dời 17.000 dân lớn nhất lịch sử, nay 8.000 người Việt Nam quyết tạo kỳ tích cho dự án xịn chưa từng có

Sau di dời 17.000 dân lớn nhất lịch sử, nay 8.000 người Việt Nam quyết tạo kỳ tích cho dự án xịn chưa từng có Nổi bật

ChatGPT Images 2.0 ra mắt: Công cụ tạo ảnh biết suy nghĩ trước khi vẽ, làm được bản đồ lịch sử, manga hoàn chỉnh chỉ trong một câu lệnh

ChatGPT Images 2.0 ra mắt: Công cụ tạo ảnh biết suy nghĩ trước khi vẽ, làm được bản đồ lịch sử, manga hoàn chỉnh chỉ trong một câu lệnh

19:29 , 22/04/2026
3 lời khuyên cho những người hay dùng ChatGPT

3 lời khuyên cho những người hay dùng ChatGPT

17:43 , 22/04/2026
CEO mới của Apple và thách thức lớn tại thị trường Trung Quốc

CEO mới của Apple và thách thức lớn tại thị trường Trung Quốc

16:52 , 22/04/2026
Jeff Bezos âm thầm dựng “đế chế AI vật lý” mới: 38 tỷ USD mới chỉ là khởi đầu?

Jeff Bezos âm thầm dựng “đế chế AI vật lý” mới: 38 tỷ USD mới chỉ là khởi đầu?

15:31 , 22/04/2026

