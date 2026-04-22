Facebook gặp lỗi lạ tại Việt Nam

Theo một số người dùng Facebook tại Việt Nam, lỗi lạ phát sinh khi đăng bài viết chỉ gồm nội dung văn bản (text).

Cụ thể, các tài khoản cho biết sau khi đăng trạng thái dạng chữ, bài viết vẫn được hệ thống ghi nhận nhưng không làm mới giao diện, khiến người dùng tưởng rằng nội dung chưa được đăng tải hoặc bị lỗi hiển thị. Chỉ đến khi tải lại ứng dụng, làm mới thủ công hoặc đăng thêm bài có hình ảnh/video, News Feed mới cập nhật trở lại.

Hiện tượng này xuất hiện trên cả ứng dụng di động lẫn phiên bản web, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng có thể khác nhau tùy khu vực và thiết bị. Một số người dùng nhận định đây có thể là lỗi liên quan đến cơ chế đồng bộ dữ liệu (cache), hệ thống phân phối nội dung hoặc thuật toán ưu tiên định dạng media của Facebook.

Người dùng tải ảnh thông thường nhưng Facebook hiển thị màu đen trắng. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam những ngày gần đây cũng phản ánh một lỗi hiển thị khá bất thường, đó là ảnh màu khi tải lên nền tảng bất ngờ bị chuyển thành ảnh đen trắng. Ảnh hưởng cả bài đăng cá nhân lẫn phần bình luận có đính kèm hình ảnh.

Theo phản ánh từ người dùng, ảnh gốc lưu trong điện thoại hoặc máy tính vẫn hiển thị màu sắc bình thường. Tuy nhiên, sau khi đăng lên Facebook, nhiều hình ảnh lại tự động chuyển sang tông trắng đen.

Dù chưa có thông báo chính thức từ Meta, các sự cố dạng này thường xảy ra khi nền tảng tiến hành cập nhật hệ thống, điều chỉnh thuật toán News Feed hoặc gặp trục trặc máy chủ tạm thời.

Trong lúc chờ khắc phục, người dùng có thể thử một số cách như:

- Thoát và mở lại ứng dụng Facebook

- Xóa bộ nhớ đệm ứng dụng

- Cập nhật app lên phiên bản mới nhất

- Đăng kèm ảnh/video nếu cần bài viết hiển thị ngay

- Sử dụng trình duyệt web thay vì app nếu gặp lỗi trên điện thoại

Hiện nguyên nhân chính xác vẫn chưa được xác nhận. Nếu đây là lỗi diện rộng, nhiều khả năng Meta sẽ sớm tung ra bản vá.