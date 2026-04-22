3 lời khuyên cho những người hay dùng ChatGPT

ChatGPT hiện đã trở thành công cụ AI thông dụng hầu như ai cũng sử dụng tuy nhiên để sử dụng hiệu quả thì chưa chắc nhiều người biết.

Dưới đây là 3 mẹo dễ áp dụng nhất để cải thiện đáng kể kết quả nhận được từ công cụ này.

Ưu tiên sự ngắn gọn

Một trong những sai lầm phổ biến là người dùng cung cấp quá nhiều thông tin không cần thiết hoặc diễn đạt câu hỏi quá dài dòng. Trên thực tế, các chatbot hiện nay nói chung và ChatGPT nói riêng đã có khả năng hiểu ngữ cảnh tốt, do đó những câu lệnh ngắn, trực tiếp thường mang lại kết quả chính xác hơn.

Dẫn số liệu từ các nghiên cứu liên quan đến Stanford University và OpenAI, các câu hỏi dưới 12 từ có thể cải thiện độ chính xác tới 22% và rút ngắn thời gian phản hồi khoảng 40%.

Bắt đầu bằng động từ rõ ràng

Việc mở đầu câu lệnh bằng một hành động cụ thể như “tóm tắt”, “so sánh”, “giải thích” hay “liệt kê” giúp ChatGPT nhanh chóng xác định yêu cầu của người dùng. Cách tiếp cận này hạn chế sự mơ hồ và giảm nguy cơ hiểu sai ý.

Thay vì diễn đạt dài dòng theo kiểu hội thoại tự nhiên, một câu lệnh ngắn gọn kèm động từ mạnh thường mang lại phản hồi chính xác và đúng trọng tâm hơn.

Xây dựng yêu cầu theo từng bước

Thay vì dồn toàn bộ yêu cầu vào một câu hỏi phức tạp, người dùng nên chia nhỏ thành nhiều bước.

Cách tiếp cận này giúp kiểm soát tốt hơn tiến trình hội thoại, đồng thời dễ dàng điều chỉnh nội dung theo nhu cầu thực tế. Việc “xâu chuỗi” các câu lệnh đơn giản cũng giúp hạn chế các phản hồi lan man hoặc không liên quan.

Theo Tomsguide, thay vì nhồi nhét mọi thứ vào một câu hỏi lớn duy nhất, hãy xây dựng câu lệnh (prompt) cho từng nội dung. Ví dụ, đẻ tìm kiếm thông tin một sản phẩm, hãy bắt đầu bằng yêu cầu liệt kê, sau đó bổ sung điều kiện về giá, rồi tiếp tục yêu cầu tóm tắt đặc điểm.

Câu đầu tiên: “Liệt kê 3 loại giày chạy bộ phổ biến.”

Câu tiếp theo: “Chỉ bao gồm các thương hiệu có giá dưới 150 đô la.”

Tiếp theo: “Tóm tắt những tính năng nổi bật nhất của chúng.”

Điều này giúp cho nội dung thông tin cần tìm kiếm đi đúng hướng, chính xác và nếu cần thiết có thể dễ dàng sửa đổi.

Tuy nhiên, mặc dù đề cao sự ngắn gọn, các câu lệnh dài vẫn phát huy hiệu quả trong những yêu cầu đòi hỏi sáng tạo, như nhập vai, viết truyện hoặc mô phỏng phong cách. Khi đó, việc cung cấp thêm bối cảnh và chi tiết giúp ChatGPT tái hiện đúng giọng điệu và ý đồ nội dung.

Việc áp dụng ba nguyên tắc bao gồm ngắn gọn, rõ ràng và theo từng bước sẽ giúp cải thiện đáng kể chất lượng phản hồi từ ChatGPT đồng thời giúp cho người dùng tiết kiệm thời gian chỉnh sửa câu hỏi.

Theo TomsGuide﻿