Cục Hàng không đề xuất thêm chính sách giảm phí dịch vụ hỗ trợ hãng bay

Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho biết, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền trong giai đoạn vừa qua đã giúp các hãng hàng không giảm bớt áp lực chi phí.

Chính sách đã hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp

Cụ thể, báo cáo của Vietnam Airlines cho thấy, tùy theo kịch bản giá nhiên liệu, chi phí phát sinh thêm trong năm 2026 của hãng ước tính từ 11.000 - 27.000 tỷ đồng. Các chính sách áp dụng miễn thuế bảo vệ môi trường, thuế nhập khẩu trong tháng 3, tháng 4 đã giúp Vietnam Airlines giảm chi phí khoảng 105 tỷ đồng.

Trường hợp các chính sách trên cùng với chính sách giảm giá dịch vụ, cho phép áp dụng phụ thu nhiên liệu kéo dài đến hết năm 2026 thì ước tính hỗ trợ giảm chi phí cho Vietnam Airlines khoảng 10% chi phí phát sinh do nhiên liệu tăng.

Trong khi đó, giá nhiên liệu bay ở mức khoảng 195 USD/thùng khiến chi phí trong tháng 4/2026 của Vietjet tăng lên 24 triệu USD.

Chính sách miễn thuế bảo vệ môi trường và thuế nhập khẩu đối với nhiên liệu bay giúp hãng giảm chi phí được khoảng 4 triệu USD, tương đương khoảng 16% tổng chi phí tăng thêm do nhiên liệu tăng.

Tương tự, trong tháng 4/2026, việc giảm miễn thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường giúp Viettravel Airlines giảm khoảng 8% chi phí nhiên liệu, tương đương khoảng 4% tổng chi phí vận hành trực tiếp của chuyến bay.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức do giá nhiên liệu hàng không vẫn duy trì ở mức cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Cục hàng không Việt Nam cho rằng các hãng hàng không vãn cần được sự hỗ trợ của các cơ quan có thẩm quyền để vượt qua giai đoạn khó khăn, duy trì ổn định hoạt động khai thác và kết nối, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Đề xuất giảm giá dịch vụ cất, hạ cánh trong 3 tháng

Trong giai đoạn hiện nay, các doanh nghiệp gồm Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn đang được hưởng chính sách giảm 50% phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay với thời hạn áp dụng từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026.

Cục Hàng không tính toán dự kiến trong năm 2026, số phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay VATM được giảm khoảng 69 tỷ đồng; nhóm các doanh nghiệp cảng gồm: ACV được giảm khoảng 132 tỷ đồng; Vân Đồn và Phú Quốc được giảm khoảng 8 tỷ đồng.

Nhằm kịp thời ứng phó với biến động bất thường, Cục Hàng không đề xuất chính sách giảm 15% giá dịch vụ điều hành bay đi đến đối với các chuyến bay nội địa; giảm 20% giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay đối với các chuyến bay nội địa với thời gian áp dụng trong 3 tháng (đến ngày 30/6/2026).

Với đề xuất nêu trên, Cục Hàng không dự kiến tác động đến doanh thu của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) giảm khoảng 30 tỷ đồng, bằng khoảng 44% số phí nhượng quyền khai thác được giảm trong năm 2026; doanh thu của ACV (doanh thu hoạt động khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý) giảm khoảng 45,6 tỷ đồng, bằng khoảng 34% số phí nhượng quyền khai thác được giảm trong năm 2026; doanh thu của Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, Vân Đồn giảm khoảng 2,7 tỷ đồng, bằng khoảng 34% số phí nhượng quyền khai thác được giảm trong năm 2026.

Ngoài ra, theo số liệu báo cáo của ACV, đối với hoạt động khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không giai đoạn 2023-2025, tỷ lệ chi phí/doanh thu trung bình khoảng 52%, chênh lệch thu chi nộp ngân sách Nhà nước trung bình khoảng 1.353 tỷ đồng/năm.

"Như vậy, chính sách giảm giá như trên cơ bản tác động không đáng kể đến cân đối thu chi của hoạt động khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý", Cục Hàng không Việt Nam đánh giá.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các doanh nghiệp và cân đối, đảm bảo hài hòa hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cung cấp và sử dụng dịch vụ, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất Bộ Xây dựng ban hành chính sách giảm 15% giá dịch vụ điều hành bay đi đến và 20% giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay đối với các chuyến bay nội địa đến hết ngày 30/6/2026.