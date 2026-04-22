Theo phản ánh của người nộp thuế gửi tới Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, hiện nay khoản 4 Điều 13 Nghị định 68/2026/NĐ-CP và điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư 18/2026/TT-BTC quy định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thông báo các tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cho cơ quan thuế (áp dụng với đối tượng sử dụng tờ khai mẫu 01/CNKD).

Tuy nhiên, trường hợp cá nhân chỉ phát sinh hoạt động cho thuê bất động sản (thuộc đối tượng sử dụng mẫu tờ khai 01/BĐS), người nộp thuế băn khoăn liệu có phải thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng (theo mẫu 01/BK-STK) tới cơ quan thuế quản lý hay không?

Trả lời ﻿về việc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động cho thuê bất động sản có cần thông báo số tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế không, Thuế tỉnh An Giang có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 4 Điều 13 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 05/3/2026 của Chính phủ:

“Điều 13. Quyền và trách nhiệm của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

4. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện thông báo cho cơ quan thuế theo phương thức điện tử tất cả các số tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, số hiệu ví điện tử mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán liên quan đến sản xuất, kinh doanh.



Căn cứ các quy định nêu trên, Thuế tỉnh An Giang trả lời để người nộp thuế được biết: Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (bao gồm cho thuê bất động sản) thực hiện thông báo cho cơ quan thuế theo phương thức điện tử tất cả các số tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, số hiệu ví điện tử mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán liên quan đến sản xuất, kinh doanh (thực hiện khoản 4 Điều 13 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 05/3/2026 của Chính phủ).

Ngày 05/3/2026, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 18/2026/TT-BTC ngày 05/3/2026 quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Trong đó có quy định, trường hợp hộ, cá nhân cho thuê bất động sản có mức doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Mặt khác, trường hợp hộ, cá nhân cho thuê bất động sản có mức doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở lên thì thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng theo cách tính sau:

Về ﻿hồ sơ khai thuế:

- Hộ, cá nhân cho thuê bất động sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế: Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản Mẫu số 01/BĐS và Phụ lục Bảng kê chi tiết bất động sản theo Mẫu số 01/BK-BĐS ban hành kèm theo Thông tư số 18/2026/TT-BTC.

- Tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê bất động sản: Tờ khai Mẫu số 01/TCKT và Phụ lục Bảng kê chi tiết cá nhân cho thuê bất động sản theo Mẫu số 02/BK-KTBĐS ban hành kèm theo Thông tư số 18/2026/TT-BTC.