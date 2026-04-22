Sắp diễn ra sự kiện kết nối nguồn vốn với các cơ hội đầu tư ESG có ảnh hưởng nhất tại Việt Nam

Hội nghị các năm trước đã thành công thu hút gần 300 doanh nghiệp và tổ chức trong nước và quốc tế tham gia

Chương trình năm nay tập trung vào việc triển khai và định vị ESG như một lăng kính chiến lược để định hướng giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Việt Nam, từ nâng cấp chuỗi giá trị và chuyển đổi cơ sở hạ tầng đến đa dạng hóa thị trường và đầu tư nguồn nhân lực.

Hội nghị được thành lập và tổ chức bởi Raise Partners, với cơ quan Chính phủ Úc tiếp tục đồng hành trong vai trò Đối tác chính phủ chiến lược năm thứ tư liên tiếp. Năm 2026 cũng đánh dấu lần đầu tiên Ivy+Partners tham gia đồng tổ chức, Vietnam Innovators Digest (thuộc Vietcetera) trở thành đối tác cộng đồng độc quyền. Sự hợp tác của các đơn vị này sẽ giúp khẳng định lại vai trò của hội nghị như một nền tảng kết nối hệ sinh thái đầu tư trong khu vực, khai thác các tín hiệu thị trường vốn, định hướng chính sách và cơ hội hành động giữa các lĩnh vực.

Chủ đề hội nghị năm nay, “Full Steam Ahead: Investing in Vietnam’s Evolution” ("Tăng tốc toàn diện: Đầu tư vào giai đoạn chuyển mình của Việt Nam") , vừa nắm bắt động lực tăng tốc của Việt Nam, vừa phản ánh trách nhiệm cấp thiết của phía nhà đầu tư và doanh nghiệp trong việc cùng tìm ra lộ trình tăng trưởng cạnh tranh, bền bỉ và toàn diện. Nội dung hội nghị không chỉ dừng ở đối thoại đơn thuần mà hướng tới cách phân bổ vốn, thúc đẩy quan hệ đối tác và triển khai trong thực tiễn.

Nhận định về sự khác biệt ở hội nghị lần này, Bà Mimi Vũ, Đồng sáng lập & Chuyên gia tại Raise Partners (đơn vị tổ chức), chia sẻ: "Trong bốn năm qua, chúng tôi đã chứng kiến cuộc đối thoại về ESG ở Việt Nam phát triển từ hoài nghi sang hành động, trách nhiệm giải trình và cơ hội. Tiếp cận thị trường vốn và xuất khẩu ngày càng trở nên có chọn lọc, ESG dần trở thành ngôn ngữ chung giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tính minh bạch, xây dựng niềm tin và nâng cao mức độ sẵn sàng vận hành. Phiên bản năm nay tập trung vào việc chuyển hoá Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm của Việt Nam thành các cơ hội cụ thể và có khả năng đầu tư, giúp doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của nhà đầu tư, hỗ trợ các nhà cung cấp vốn xác định những dự án có thể mở rộng và đảm bảo tính toàn vẹn cao."

Trước đó, trong năm 2025, hội nghị đã thu hút gần 300 công ty và tổ chức trong nước và quốc tế, thúc đẩy đối thoại liên ngành và xúc tiến các giải pháp ESG thiết thực phù hợp với thị trường Việt Nam đang phát triển. Tiếp nối thành công đó, chương trình năm nay dự kiến sẽ quy tụ hàng trăm nhà đầu tư, quản lý quỹ, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và các bên liên quan trong hệ sinh thái, bao gồm các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp vừa và nhỏ, công ty khởi nghiệp, tổ chức tài chính phát triển và cơ quan truyền thông.

Các diễn giả và doanh nghiệp xác nhận tham gia lần này đại diện cho hệ sinh thái đầu tư ESG toàn cầu, bao gồm Dynam Capital, Ascend Ventures Vietnam, Biti's, Center for Sustainable Finance and Private Wealth (Trung tâm Tài chính bền vững và Tài sản Tư Nhân - CSP), Fair Wear, UNPRI, Dutch Fund for Climate and Development (Quỹ Khí hậu và Phát triển Hà Lan – DFCD) và nhiều tổ chức khác.

Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày, được thiết kế để vừa mang đến góc nhìn chiến lược, vừa nêu bật thực tiễn về đầu tư ESG tại Việt Nam.

Ngày 1: Tập trung vào xu hướng vĩ mô, định hướng chính sách và tín hiệu thị trường vốn thông qua các phiên phát biểu chính (keynote) và thảo luận toàn thể (plenary).

Ngày 2: Chuyển trọng tâm sang việc phân bổ và triển khai vốn thông qua nghiên cứu tình huống (case study), thảo luận nhóm chuyên đề (breakout session), hội thảo chuyên sâu (workshop) và các phiên kết nối cơ hội đầu tư (deal lab) trong một số lĩnh vực.

Những thảo luận trong chương trình sẽ gắn liền với quỹ đạo chung của Việt Nam khi bước vào năm 2026 – một thời điểm mang tính bước ngoặt, với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và nâng hạng lên nhóm Thị trường Mới nổi theo FTSE Russell, cho thấy niềm tin tăng cao của nhà đầu tư và mức độ hội nhập sâu hơn vào thị trường vốn toàn cầu.

Việt Nam cũng đang thúc đẩy tham vọng tăng trưởng GDP hai con số và tăng cường tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Quá trình chuyển đổi này đòi hỏi cả việc nâng cấp các động lực tăng trưởng truyền thống như sản xuất dệt may hay điện tử và đẩy nhanh các lĩnh vực mới nổi bao gồm năng lượng tái tạo, bán dẫn, logistics và hạ tầng số.

Đồng thời, các cam kết về khí hậu của Việt Nam, bao gồm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đang được thể chế hoá trong các chính sách quốc gia, đặc biệt là Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội 2026-2030 và các chiến lược tăng trưởng xanh theo từng ngành.

Những thay đổi này đang tái định hình cách dòng vốn ESG được phân bổ, định vị lại cách doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh lâu dài trong bối cảnh thị trường yêu cầu tính minh bạch cao, khả năng thực thi và tăng trưởng bền vững.

Nói về lần đầu đóng vai trò đồng tổ chức hội nghị, Bà Ivy Nhi Châu, Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Ivy+Partners, cho biết: "Là đơn vị tư vấn truyền thông chiến lược đã và đang đồng hành với nhiều đối tác trong khu vực, Ivy+Partners đặc biệt quan tâm và ủng hộ các doanh nghiệp theo đuổi định hướng tăng trưởng bền vững nhằm tạo tác động tích cực đối với nền kinh tế và cộng đồng. Năm nay, Ivy+Partners tham gia 2026 Vietnam ESG Investor Conference với vai trò đơn vị đồng tổ chức với mong muốn góp phần định hình nên những cuộc đối thoại chuyên sâu và mang tính gợi mở, diễn giải ESG từ các cam kết chiến lược thành những cơ hội đầu tư thực tế, giúp các doanh nghiệp truyền đạt sự sẵn sàng, năng lực thực thi và giá trị đổi mới phù hợp với bối cảnh kinh tế đang dịch chuyển.”

Trong bối cảnh môi trường vĩ mô nhiều thách thức, với những bất ổn địa - chính trị, sự dịch chuyển chuỗi cung ứng và cạnh tranh gia tăng về nguồn vốn, Việt Nam phải đối mặt với cả cơ hội và áp lực. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các cơ hội chất lượng cao hơn, có khả năng mở rộng và phù hợp với ESG, trong khi dòng vốn FDI mới ngày càng ưu tiên khu vực có hạ tầng xanh, mô hình đổi mới sáng tạo và chuỗi cung ứng có khả năng phục hồi.

Đối thoại trực tiếp với nhà đầu tư và doanh nghiệp trước thềm hội nghị năm nay, Ông Craig Martin, Chủ tịch điều hành Dynam Capital, nhận định: "Đối với các nhà đầu tư, ESG không phải là một câu chuyện cần truyền tải, mà là khuôn khổ sàng lọc và ra quyết định, trong khi đối với các doanh nghiệp, ESG giờ đây đã trở thành tấm vé đầu vào để tiếp cận vốn và thị trường. Doanh nghiệp Việt Nam đang thu hút sự quan tâm toàn cầu nhờ các nền tảng phát triển kinh tế vững chắc và cơ hội ngày càng mở rộng, nhưng dòng vốn sẽ ưu tiên các dự án thể hiện trách nhiệm giải trình rõ ràng, thực hành đáng tin cậy và minh bạch tài chính. Đây là thời điểm để cả nhà đầu tư và doanh nghiệp truyền đạt rõ ràng cách chuyển hoá ý định thành hành động, kết nối vốn với các cơ hội đáng tin cậy và sẵn sàng đầu tư."

Khi Việt Nam bước vào thời điểm chuyển mình mang tính bước ngoặt, ESG đang trở thành văn hóa của dòng vốn và định hình cách quyết định đầu tư được đưa ra. Hội nghị 2026 Vietnam ESG Investor Conference kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp và đối tác trong hệ sinh thái đồng hành, không chỉ để tham gia vào giai đoạn tăng trưởng của đất nước mà còn chủ động định hình quá trình phát triển dài hạn của nền kinh tế.