Doanh thu trên 1 tỷ đồng - Hộ kinh doanh nên chuyển lên doanh nghiệp?

Khi doanh thu chỉ ở mức vài trăm triệu đồng mỗi năm, hình thức hộ kinh doanh (HKD) gần như là lựa chọn tự nhiên: thủ tục đơn giản, thuế tính nhanh, vận hành linh hoạt. Nhưng khi quy mô đã vượt mốc 1 tỷ đồng, câu chuyện không còn đơn giản như vậy. Những lợi thế từng giúp HKD “dễ thở” bắt đầu bộc lộ giới hạn, đặc biệt trong bối cảnh cách quản lý thuế đang thay đổi.

Vấn đề nằm ở cách tính thuế.

HKD nộp thuế theo tỷ lệ trực tiếp trên doanh thu - một cơ chế phù hợp với hoạt động nhỏ lẻ, ít chi phí và khó kiểm soát sổ sách. Tuy nhiên, khi quy mô tăng lên, chi phí vận hành cũng tăng theo: giá vốn hàng hóa, chi phí mặt bằng, nhân sự, quảng cáo, vận chuyển… Trong nhiều trường hợp, lợi nhuận thực tế chỉ chiếm một phần nhỏ so với doanh thu.

Dù vậy, nghĩa vụ thuế của HKD vẫn được tính trên toàn bộ doanh thu, không phụ thuộc vào chi phí. Điều này dẫn đến một thực tế khá phổ biến: doanh thu càng lớn, khoảng cách giữa “số tiền kiếm được” và “số tiền bị tính thuế” càng xa. Nói cách khác, mô hình HKD bắt đầu mất đi tính hiệu quả khi bước qua một ngưỡng nhất định.

Sự thay đổi trong chính sách quản lý thuế càng làm rõ hơn xu hướng này. Với Nghị định 68/2026/NĐ-CP, cơ quan thuế đang chuyển dần sang cách quản lý dựa trên dữ liệu thay vì ước lượng như trước. Doanh thu không còn chỉ là con số người kinh doanh tự khai, mà có thể được đối chiếu từ nhiều nguồn: giao dịch ngân hàng, nền tảng thương mại điện tử hay hệ thống hóa đơn điện tử.

Khi dữ liệu ngày càng minh bạch, “độ linh hoạt” trong kê khai - vốn là một đặc điểm quen thuộc của HKD - dần thu hẹp. Với những hộ kinh doanh quy mô lớn, việc số liệu không khớp có thể dẫn đến rủi ro bị điều chỉnh hoặc ấn định thuế. Điều này khiến mô hình HKD không chỉ kém hiệu quả hơn về mặt tài chính, mà còn khó kiểm soát hơn về mặt rủi ro.

Trong khi đó, mô hình doanh nghiệp - dù đòi hỏi bài bản hơn trong vận hành - lại phù hợp hơn khi hoạt động kinh doanh đã đạt đến một quy mô nhất định. Điểm khác biệt quan trọng nằm ở chỗ doanh nghiệp nộp thuế trên lợi nhuận, tức là phần còn lại sau khi đã trừ chi phí hợp lệ. Cách tính này giúp phản ánh sát hơn hiệu quả thực tế, đồng thời tạo điều kiện để tối ưu nghĩa vụ thuế một cách hợp pháp.

Không chỉ vậy, doanh nghiệp còn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào - một yếu tố có thể tạo ra khác biệt đáng kể về dòng tiền, đặc biệt với những đơn vị có chi phí lớn. Khi kết hợp với hệ thống kế toán và chứng từ đầy đủ, doanh nghiệp cũng dễ dàng hơn trong việc giải trình khi cơ quan thuế đối chiếu dữ liệu.

Ở một góc nhìn rộng hơn, câu chuyện không chỉ dừng lại ở thuế.

Khi doanh thu đã vượt 1 tỷ đồng, nhu cầu mở rộng kinh doanh thường xuất hiện rõ ràng hơn: hợp tác với đối tác lớn, xây dựng thương hiệu, tiếp cận nguồn vốn… Tuy nhiên, mô hình HKD lại có những giới hạn nhất định về pháp lý và quy mô, khiến việc phát triển xa hơn trở nên khó khăn.

Ngược lại, doanh nghiệp mang lại một “khung” vận hành rộng hơn, phù hợp với giai đoạn phát triển tiếp theo. Việc chuyển đổi vì thế không chỉ là thay đổi cách nộp thuế, mà còn là bước chuyển từ kinh doanh nhỏ lẻ sang vận hành bài bản.

Nhìn tổng thể, có thể thấy lợi thế của HKD chủ yếu nằm ở giai đoạn khởi đầu. Nhưng khi doanh thu đã vượt mốc 1 tỷ đồng, những hạn chế bắt đầu rõ ràng hơn, trong khi lợi ích của mô hình doanh nghiệp ngày càng đáng cân nhắc.

Dưới tác động của Nghị định 68/2026/NĐ-CP, xu hướng quản lý thuế sẽ tiếp tục theo hướng minh bạch và dựa trên dữ liệu. Trong bối cảnh đó, việc chuyển sang doanh nghiệp không còn đơn thuần là lựa chọn mang tính tất yếu, mà dần trở thành một bước đi phù hợp với thực tế phát triển.

Với các hộ kinh doanh đã đạt quy mô trên 1 tỷ đồng, câu hỏi đặt ra có lẽ không còn là “có nên chuyển hay không”, mà là nên chuyển vào thời điểm nào để tận dụng tốt nhất lợi thế và hạn chế rủi ro.