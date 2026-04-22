Đi làm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương có thể được nhận gần 500% lương

Cụ thể, căn cứ Điều 98 của Bộ luật này, tiền lương làm thêm giờ được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả của công việc đang làm, với các mức tối thiểu như sau: Làm thêm vào ngày thường: ít nhất 150%; Làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần: ít nhất 200%; Làm việc vào ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương: ít nhất 300%, chưa bao gồm tiền lương của ngày lễ đối với người hưởng lương ngày.

Ngoài ra: Làm việc vào ban đêm được trả thêm ít nhất 30% tiền lương của ngày làm việc bình thường; Nếu làm thêm giờ vào ban đêm, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá ban ngày.

Từ các quy định trên, có thể thấy: Nếu làm việc vào ban ngày trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, người lao động được nhận ít nhất 400% tiền lương (gồm 300% lương làm thêm và 100% lương ngày lễ). Nếu làm việc vào ban đêm, tổng thu nhập tối thiểu có thể lên tới 490% tiền lương.

Quy định này nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động khi làm việc trong những ngày lễ, Tết theo quy định của pháp luật.

Người lao động có được từ chối làm việc vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương?

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động 2019, làm thêm giờ là khoảng thời gian người lao động làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo thỏa thuận hoặc nội quy lao động.

Pháp luật quy định, người sử dụng lao động chỉ được huy động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện: phải có sự đồng ý của người lao động; bảo đảm số giờ làm thêm không vượt quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày (hoặc không quá 12 giờ/ngày nếu tính theo tuần), không quá 40 giờ/tháng và tối đa 200 giờ/năm, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Như vậy, việc đi làm vào ngày nghỉ lễ như Giỗ Tổ Hùng Vương được xem là làm thêm giờ và bắt buộc phải có sự đồng ý của người lao động. Do đó, người lao động hoàn toàn có quyền từ chối nếu không đồng ý, trừ các trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động 2019.

Cũng theo khoản 2 Điều 18 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định về thời giờ nghỉ lễ, Tết sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với cá nhân.

Đồng thời, theo khoản 1 Điều 6 của Nghị định này, mức phạt đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân. Như vậy, nếu doanh nghiệp ép buộc người lao động đi làm vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương trái quy định, có thể bị xử phạt từ 20 đến 40 triệu đồng.

Quy định này nhằm bảo đảm quyền được nghỉ lễ của người lao động theo pháp luật và ngăn chặn các hành vi lạm dụng từ phía người sử dụng lao động.