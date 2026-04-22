Các dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành vừa nhận "tối hậu thư"

Mới đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã có chuyến kiểm tra thực tế và làm việc với các địa phương về tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, thi công những dự án đường tỉnh 25B và 25C.

Công trường dự án 25C kết nối trực tiếp vào sân bay Long Thành

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, hiện nay, đối với dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 25B (đoạn từ trung tâm xã Nhơn Trạch đến Quốc lộ 51), phần diện tích mặt bằng bàn giao đạt 70%, sản lượng thi công đạt khoảng 50%.

Với công tác mặt bằng, đơn vị đề nghị các địa phương phối hợp để sớm thực hiện bàn giao toàn bộ mặt bằng phần diện tích còn lại nhằm thi công hoàn thành dự án vào cuối tháng 6-2026.

Riêng đối với công tác thi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang xem xét bổ sung nhà thầu phụ để đẩy nhanh tiến độ.

Với dự án xây dựng đường tỉnh 25C (đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19), đến nay, phần mặt bằng bàn giao đã đạt 95% tổng diện tích. Đối với 7 hộ dân còn lại chưa bàn giao mặt bằng, các đơn vị, địa phương đang phối hợp để đẩy nhanh tiến độ.

Đối với công tác thi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cam kết hoàn thành vào cuối tháng 6-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út yêu cầu việc hoàn thành hai tuyến 25B, 25C trong tháng 6 không chỉ là mục tiêu của tỉnh mà còn là cam kết của Đồng Nai với Chính phủ. Khi các tuyến này cùng với dự án cầu Cát Lái và loạt dự án khác hoàn thiện, hệ thống giao thông khu vực sẽ được cải thiện đáng kể, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho địa phương.

Đồng Nai yêu cầu đảm bảo tiến độ đã đặt ra với đường 25B

Trước đó, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai kiểm tra thực tế tiến độ thi công Dự án Thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Dự án Thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn tỉnh có chiều dài 16 km. Trong giai đoạn 1, tuyến đường cao tốc được đầu tư xây dựng với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h. Dự án có 2 gói thầu xây lắp đang triển khai thi công với giá trị thực hiện đến nay đạt hơn 78% giá trị hợp đồng đã ký.

Kiểm tra Dự án Thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đánh giá tiến độ thi công hiện nay chưa đạt yêu cầu. Với dự án này, Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành thông xe vào cuối tháng 4.

Một đoạn đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu qua Đồng Nai

Vì vậy, UBND tỉnh giao đơn vị chủ đầu tư là Ban Quản lý làm việc với các nhà thầu thi công.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Đồng Nai yêu cầu nhà thầu nào triển khai tốt thì tiếp tục hỗ trợ, ai làm không tốt thì phải dứt khoát cắt hợp đồng, đưa đơn vị khác vào hỗ trợ. Không thể để tình trạng thi công đủng đỉnh tiếp tục kéo dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út cũng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh rà soát lại tiến độ thi công của các nhà thầu tại Dự án Thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Những đơn vị nào thi công chưa đạt yêu cầu UBND tỉnh sẽ làm việc cụ thể.