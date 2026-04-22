Tại tỉnh nhỏ nhất Việt Nam, Tập đoàn xây dựng Trung Quốc thuộc top 500 thế giới ngỏ ý đầu tư loạt lĩnh vực quan trọng

Bích Hường | 22-04-2026 - 11:06 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tại buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên, ông Nghiêm Giới Hòa, nhà sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đề xuất nghiên cứu ký kết bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, tập trung vào các lĩnh vực như hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, cảng – logistics, đường sắt đô thị, thành phố thông minh, thành phố sinh thái và khu thương mại tự do.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên, chiều 21/4, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) do ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương làm trưởng đoàn đến nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh. Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên)

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi thế của địa phương, đặc biệt là vị trí địa lý thuận lợi trong kết nối giao thương của tỉnh cũng như kết quả phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, Hưng Yên đang triển khai rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng công nghiệp công nghệ cao, hệ thống đô thị hiện đại và nền nông nghiệp sinh thái. Tỉnh xác định rõ quan điểm phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, lấy trục sông Hồng làm không gian phát triển chiến lược, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản.

Đồng thời, địa phương cũng ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực như hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông liên kết vùng, phát triển khu công nghiệp công nghệ cao, khu kinh tế tự do và đô thị thông minh. Cùng với đó, tỉnh cam kết tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp.

Về phía doanh nghiệp, ông Nghiêm Giới Hòa bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh, đồng thời chia sẻ một số thông tin về Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương. Được thành lập từ năm 1986, tập đoàn hiện hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và quản lý hạ tầng, với mạng lưới dự án tại nhiều quốc gia và 12 năm liên tiếp nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu. Tại Việt Nam, tập đoàn cũng đang mở rộng hợp tác và đã tham gia liên danh triển khai một số dự án lớn tại Hà Nội.

Đánh giá cao tiềm năng và vị trí chiến lược của Hưng Yên trong Vùng Thủ đô, lãnh đạo tập đoàn bày tỏ mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài với địa phương. Đồng thời, tập đoàn đề xuất nghiên cứu ký kết bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, tập trung vào các lĩnh vực như hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, cảng – logistics, đường sắt đô thị, thành phố thông minh, thành phố sinh thái và khu thương mại tự do.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm cũng như các đề xuất hợp tác từ phía Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương. Lãnh đạo tỉnh giao Sở Xây dựng làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát các đề xuất của tập đoàn trên cơ sở phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh và quy định pháp luật hiện hành.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định, Hưng Yên luôn chào đón và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có tiềm lực, uy tín và công nghệ hiện đại đến nghiên cứu, hợp tác và triển khai dự án. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững, đồng thời nâng cao vị thế của tỉnh trong Vùng Thủ đô và cả nước.

Sau sáp nhập, tỉnh Hưng Yên (sáp nhập từ hai tỉnh Hưng Yên, Thái Bình cũ) nhỏ nhất cả nước với diện tích hơn 2.500 km2, dân số 3,6 triệu người. So với Lâm Đồng - tỉnh rộng nhất với hơn 24.000 km2, diện tích của Hưng Yên chỉ khoảng 1/10.

