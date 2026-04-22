Đại biểu Quốc hội góp ý cải cách tiền lương, tăng lương cơ sở

Đại biểu Thạch Phước Bình – Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long phát biểu

Thảo luận tại hội trường, về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026, đại biểu Thạch Phước Bình đã góp ý về tiến trình cải cách tiền lương.

Tăng lương phải bảo đảm đời sống, phù hợp với khả năng ngân sách, tạo động lực phát triển khu vực công

Phát biểu về tiến trình cải cách chính sách tiền lương, đại biểu Thạch Phước Bình – Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long khẳng định, việc điều chỉnh mức lương cơ sở không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn là yếu tố quyết định trực tiếp đến đời sống, động lực làm việc và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trong những năm gần đây, Nhà nước đã có những bước điều chỉnh tích cực khi nâng mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng, 2,34 triệu đồng/tháng và dự kiến tiếp tục tăng lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7/2026.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay không còn là “có tăng hay không”, mà là tăng ở mức nào để vừa bảo đảm đời sống, vừa phù hợp với khả năng ngân sách, đồng thời tạo động lực phát triển khu vực công.

Đại biểu Thạch Phước Bình đánh giá mức 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7/2026 là một bước tăng hợp lý về mặt kỹ thuật, nhưng chưa đủ mạnh để bảo đảm đời sống cho đa số người làm khu vực công.

Người lao động khó sống độc lập bằng tiền lương

Đại biểu nêu thực tế, một công chức mới vào nghề với hệ số 1,86 chỉ đạt khoảng 4,7 triệu đồng/tháng (trước khi trừ bảo hiểm). Trong khi chi phí sinh hoạt tối thiểu tại đô thị phổ biến khoảng 6-7 triệu đồng/tháng. Điều này cho thấy một khoảng cách đáng kể giữa thu nhập và nhu cầu sống cơ bản.

Hệ quả là, người lao động khó sống độc lập bằng lương, phải phụ thuộc vào nguồn thu nhập bổ sung; giảm động lực và chất lượng cuộc sống. Do đó, mức 2,53 triệu đồng chỉ đạt mục tiêu ổn định, chưa đạt mục tiêu bảo đảm đời sống.

Mặt khác, từ ngày 01/01/2026, lương tối thiểu vùng của khu vực doanh nghiệp đã lên 5,31 triệu đồng ở vùng I, 4,73 triệu ở vùng II, 4,14 triệu ở vùng III, 3,70 triệu ở vùng IV; bình quân 4 vùng là khoảng 4,47 triệu đồng/tháng.

Nếu lấy mức lương cơ sở mới 2,53 triệu nhân với hệ số khởi điểm thấp thường gặp 1,86, tiền lương theo công thức cũ chỉ khoảng 4,706 triệu đồng/tháng; với hệ số 2,10 thì khoảng 5,313 triệu đồng/tháng.

Nói cách khác, người ở nhóm thấp nhất chỉ vừa nhỉnh hơn mức lương tối thiểu vùng bình quân, còn người nhóm 2,10 chỉ vừa chạm ngưỡng vùng I.

Với mặt bằng chi phí đô thị, đó là mức “cầm cự”, chưa phải mức “bảo đảm cuộc sống ổn định”.

Đại biểu tham dự Phiên họp

Tăng lương cơ sở 8,12% mới "đỡ hơn trước" chứ "chưa đạt mức an tâm"

Bên cạnh đó, áp lực chi tiêu cũng không hề nhỏ. Ngay trong năm 2025, nhiều nhóm chi phí thiết yếu tăng nhanh hơn CPI chung, như nhà ở, điện, nước và vật liệu xây dựng tăng 8,30%, còn thuốc và dịch vụ y tế tăng 12,92%. Điều này rất quan trọng vì đây là các khoản chi “khó né” của hộ gia đình công chức, viên chức.

Vì vậy, dù lương cơ sở tăng 8,12%, cảm nhận thực tế của nhiều người vẫn có thể là “đỡ hơn trước” chứ chưa đạt mức an tâm, nhất là khi còn nuôi con, thuê nhà, đi lại, học hành và chăm sóc y tế.

Đề xuất tăng lương cơ sở lên mức 2,65 – 2,70 triệu đồng/tháng

Từ các phân tích thực tiễn về thu nhập và chi phí sống, đại biểu Thạch Phước Bình cho rằng, mức 2,65 – 2,70 triệu đồng/tháng như một phương án hợp lý và khả thi hơn trong giai đoạn hiện nay.

Về mặt thu nhập thực tế, với mức này người có hệ số 1,86 có thể đạt khoảng 4,9 – 5,0 triệu đồng/tháng, người hệ số 2,1 đạt trên 5,5 triệu đồng/tháng. So với mức 2,53 triệu thì thu nhập tăng thêm khoảng 200.000 – 400.000 đồng/tháng.

Theo đại biểu, đây là mức tăng có ý nghĩa rõ rệt đối với nhóm thu nhập thấp. Quan trọng hơn, mức này giúp thu hẹp khoảng cách với lương tối thiểu vùng của khu vực doanh nghiệp; giảm áp lực thiếu hụt chi tiêu thiết yếu.

Đại biểu tham dự Phiên họp

Tăng lương cơ sở lên 2,65 – 2,70 triệu đồng có ý nghĩa quan trọng

Về mặt đời sống và tâm lý xã hội, mức tăng lên 2,65 – 2,70 triệu đồng tuy chưa thể bảo đảm hoàn toàn “sống được bằng lương” ở đô thị lớn, nhưng có ý nghĩa quan trọng: giúp người lao động giảm phụ thuộc vào nguồn thu nhập ngoài lương; tạo cảm nhận rõ ràng về sự cải thiện thu nhập, thay vì chỉ “tăng danh nghĩa”; góp phần ổn định tâm lý và nâng cao động lực làm việc.

Đặc biệt, trong bối cảnh giá các mặt hàng thiết yếu như nhà ở, y tế, điện nước tăng nhanh hơn CPI chung, thì việc tăng lương ở mức đủ lớn để “cảm nhận được” là rất cần thiết.

Về mặt cân đối ngân sách, đại biểu Thạch Phước Bình phân tích, mức 2,65 - 2,70 triệu có ưu điểm không tạo áp lực quá lớn lên ngân sách nhà nước; có thể thực hiện nếu đi kèm tinh giản biên chế, cơ cấu lại chi tiêu công, giảm các khoản chi kém hiệu quả. Điểm mấu chốt là đạt được sự cân bằng giữa khả năng chi trả và yêu cầu cải thiện đời sống.

Xem xét điều chỉnh chế độ chính sách tiền lương xứng đáng với vị trí của cấp xã

Liên quan đến vấn đề tiền lương và chính quyền cấp xã, đại biểu Siu Hương (Gia Lai) cho biết: Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, cấp xã hiện nay tiếp nhận khối lượng lớn nhiệm vụ từ cấp huyện trước đây chuyển về. Đồng thời thực hiện một phần nhiệm vụ cấp tỉnh phân cấp về trong khi vẫn thực hiện đầy đủ nhiệm vụ vốn có.

Đặc biệt, các phòng chuyên môn ở cấp xã phải tham mưu nhiều lĩnh vực với nhân lực còn hạn chế.

Dự kiến tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2026 khoảng 8%. Tuy nhiên, về lâu dài, xét điều kiện thực tế của cấp xã hiện nay, đại biểu Siu Hương đề nghị xem xét điều chỉnh chế độ chính sách cải cách tiền lương xứng đáng với vị trí của cấp xã.

Đồng thời, đại biểu Siu Hương đề nghị đánh giá khách quan, tổng thể, hết sức sát với thực tiễn việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp sau một năm triển khai thực hiện. Trong đó, cần tập trung làm rõ tổ chức bộ máy bên trong của cấp xã hiện nay, nguồn nhân lực về con người với việc phân cấp nhiều thẩm quyền về cho cấp xã hiện nay, nhân lực hiện tại đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra như thế nào…. để qua đó có những giải pháp phù hợp, hiệu quả.