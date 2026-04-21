Quốc hội bổ sung 2 nội dung vào chương trình Kỳ họp thứ Nhất

Quang cảnh phiên họp chiều 21/4 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo đó, bổ sung 2 nội dung để trình Quốc hội xem xét, thông qua gồm:

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Phương án xử lý nguồn tiền thực hiện phán quyết của Trọng tài quốc tế (quyết nghị trong Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI).

Trước đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã trình bày tờ trình về việc bổ sung chương trình Kỳ họp thứ Nhất.

Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, Quốc hội sẽ điều chỉnh thời điểm xem xét thông qua một số nội dung cho phù hợp. Như vậy, Quốc hội làm thêm 0,5 ngày, kỳ họp dự kiến bế mạc vào sáng 24/4 (thứ Sáu).