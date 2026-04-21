Hết hạn quyết toán mới bị từ chối tờ khai thuế, doanh nghiệp có bị phạt? Trưởng Thuế Hà Nội trả lời

Doanh nghiệp có bị phạt nếu sau khi hết hạn quyết toán thuế, cơ quan thuế mới thông báo không chấp nhận tờ khai? Đây là câu hỏi được nêu tại Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP Hà Nội năm 2026.

Tại hội nghị, đại diện Công ty TNHH Một thành viên Mỹ Phục cho biết trong quá trình nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp chỉ nhận được thông báo qua email của cơ quan thuế về việc không chấp nhận tờ khai sau khi đã hết thời hạn quyết toán. Từ đó, doanh nghiệp băn khoăn liệu trường hợp này có bị tính là chậm nộp hồ sơ khai thuế và bị xử phạt hay không.

Trả lời vấn đề này, ông Vũ Mạnh Cường, Trưởng Thuế Hà Nội cho biết, khi hồ sơ khai thuế không được chấp nhận, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo và nêu rõ lý do. Người nộp thuế cần thực hiện điều chỉnh hồ sơ theo nội dung được hướng dẫn và gửi lại cho cơ quan thuế.

Theo quy định, ngày ghi nhận nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế là ngày cơ quan thuế gửi thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử lần đầu. Vì vậy, nếu người nộp thuế đã nộp hồ sơ và nhận được thông báo tiếp nhận ban đầu, việc phải điều chỉnh và gửi lại hồ sơ sau đó sẽ không làm thay đổi thời điểm ghi nhận nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế.

Tuy nhiên, trong trường hợp cơ quan thuế đã có thông báo không chấp nhận hồ sơ mà người nộp thuế không nộp lại hồ sơ khai thuế, hoặc nộp lại nhưng vẫn không được chấp nhận, thì hồ sơ sẽ được xác định là chưa nộp.

Trưởng Thuế Hà Nội cũng lưu ý, hiện nay hệ thống Cổng thông tin điện tử của ngành thuế đã được cải tiến đáng kể. Sau khi người nộp thuế gửi hồ sơ khai thuế điện tử, chậm nhất 15 phút hệ thống sẽ gửi thông báo tiếp nhận hồ sơ. Tiếp đó, trong vòng tối đa một ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo tiếp nhận, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử.

Vì vậy, doanh nghiệp cần thường xuyên theo dõi các mốc thông báo này để kịp thời kiểm tra tình trạng hồ sơ khai thuế đã được chấp nhận hay chưa, tránh trường hợp hồ sơ chưa hoàn tất dẫn đến nguy cơ nộp chậm hoặc nộp muộn.