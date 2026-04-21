Hiến kế tăng trưởng ‘hai con số’

Tại phiên thảo luận chiều 20/4, các đại biểu đã phân tích về "trục" động lực mới liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây được coi là “ chìa khóa ” để Việt Nam bứt phá, không chỉ đạt mục tiêu tăng trưởng mà còn nâng cao năng lực tự chủ và sức chống chịu trước các biến động toàn cầu.

Đại biểu Trần Văn Khải – Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh rủi ro thương mại, địa chính trị khó dự báo, bài toán cốt lõi của chúng ta là: đầu tư công phải nhanh hơn, nhưng quan trọng hơn là “thông minh hơn”, ưu tiên hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, hạ tầng đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững và nâng cao đời sống nhân dân.

Ông Trần Văn Khải kiến nghị đổi mới cách làm dự án số trên cơ sở xây dựng danh mục dự án trọng điểm thực hiện Nghị quyết 57 theo kiến trúc tổng thể quốc gia; triển khai theo mô-đun, tiêu chuẩn mở, nghiệm thu theo chỉ số đầu ra. Đồng thời áp dụng mua sắm theo kết quả để rút ngắn chu kỳ thiết kế đấu thầu, giảm rủi ro lạc hậu.

Trong khi đó, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trịnh Xuân An nhìn nhận, môi trường thể chế chưa thực sự thuận lợi để doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển và lớn lên. Doanh nghiệp có thể chấp nhận rủi ro thị trường, nhưng rất khó yên tâm khi môi trường pháp lý còn tiềm ẩn những yếu tố bất định.

Từ đó, ông đề nghị chuyển mạnh từ tư duy “quản lý doanh nghiệp” sang “đồng hành cùng doanh nghiệp”, tập trung giảm chi phí tuân thủ, giảm rủi ro pháp lý, đồng thời thiết kế các cơ chế hỗ trợ thực chất để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được vốn, đất đai và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị…

Nhấn mạnh tầm quan trọng của kinh tế tư nhân , đại biểu Phạm Trọng Nhân (Đoàn TPHCM) cũng cho rằng, chúng ta cũng cần bảo đảm pháp lý để khu vực được xác định là động lực quan trọng nhất có đủ năng lực thực chất cho kiến tạo phát triển.

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu (Đoàn Nghệ An) cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục quyết liệt hơn trong việc cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, cần chuyển mạnh từ đơn giản hóa sang cắt giảm thực chất.

“Trước mắt, cần tập trung rà soát các thủ tục tác động trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân, có sức lan tỏa lớn đến toàn nền kinh tế, như đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường…”, ông Hiếu cho hay.