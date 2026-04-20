"Ông lớn" Trung Quốc thuộc TOP 500 thế giới dự kiến đầu tư ít nhất 2,5 tỷ USD vào tỉnh miền núi phía Bắc

Ngày 20/4, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc).

Theo nội dung ký kết, hai bên thống nhất hợp tác trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi, tuân thủ quy định pháp luật và các điều ước quốc tế liên quan.

Các nội dung hợp tác tập trung vào trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu cơ hội đầu tư và phối hợp triển khai các dự án phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Những lĩnh vực hợp tác dự kiến bao gồm hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, các công trình văn hóa - du lịch, dự án nâng cấp giao thông thích ứng biến đổi khí hậu, chống ngập úng cùng một số dự án trọng điểm khác.

Đây đều là các lĩnh vực then chốt, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực kết nối và tạo nền tảng cho phát triển bền vững của địa phương.

Theo nội dung hợp tác, phía Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương dự kiến thành lập công ty con có pháp nhân độc lập tại tỉnh Thái Nguyên để triển khai các hoạt động hợp tác, từng bước bản địa hóa hoạt động đầu tư, kinh doanh tại địa phương. Trong vòng 5 năm tới, tổng quy mô đầu tư dự kiến không thấp hơn 2,5 tỷ USD. Đây được xem là cơ sở quan trọng để mở rộng cơ hội hợp tác, thu hút đầu tư và phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong lĩnh vực phát triển hạ tầng và đô thị.

Hình ảnh tại lễ ký kết. (Nguồn ảnh: UBND tỉnh Thái Nguyên)

Bên cạnh đó, Bản ghi nhớ cũng khẳng định rõ nguyên tắc hợp tác là minh bạch, thiện chí, tuân thủ đúng quy định pháp luật của Việt Nam và Trung Quốc. Văn bản này không làm phát sinh nghĩa vụ pháp lý ràng buộc giữa các bên, đồng thời không thay thế các thủ tục pháp lý về đấu thầu, chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư hoặc cấp phép dự án. Việc tham gia các dự án cụ thể chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành đầy đủ các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thông qua Bản ghi nhớ, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên sẽ phối hợp các Sở, ngành thuộc tỉnh hỗ trợ cung cấp thông tin, hướng dẫn và tạo điều kiện để phía đối tác nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư phù hợp. Việc thiết lập cơ chế phối hợp và đầu mối trao đổi thông tin giữa hai bên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để cụ thể hóa các nội dung hợp tác trong thời gian tới.