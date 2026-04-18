Doanh nghiệp nêu khó khăn về việc khách không lấy hóa đơn, không cung cấp thông tin: Trưởng Thuế Hà Nội nói gì?

Kiến nghị nhóm vấn đề liên quan đến Thuế, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG (phường Khương Đình) và Công ty Cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân - Chi nhánh Hà Nội (phường Bồ Đề) nêu khó khăn trong việc người mua không phối hợp đối với các quy định liên quan đến hóa đơn điện tử theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ, do các khách lẻ là cá nhân không có nhu cầu lấy hóa đơn, không cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định; Tình trạng không ổn định, hay gặp lỗi của hệ thống kê khai thuế điện tử, gây khó khăn trong quá trình kê khai.

Ngoài ra, doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT đầy đủ theo tài khoản hàng tháng có giấy nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên tra trên dịch vụ công vẫn bị treo nợ thuế từ tháng 09/2025-01/2026 và bị gửi công văn tính phạt chậm nộp. Đề nghị Thuế cơ sở 11 thành phố Hà Nội sớm xử lý và trả lời doanh nghiệp.

Trả lời câu hỏi này, ông Vũ Mạnh Cường, Trưởng Thuế Hà Nội cho biết, về quy định liên quan đến hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán hàng cho khách lẻ là cá nhân không có nhu cầu lấy hóa đơn, không cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định và gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ pháp luật thuế do người mua không phối hợp, Trưởng Thuế Hà Nội Vũ Mạnh Cường thông tin, tại điều 10 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn thì khi cung cấp hóa đơn dịch vụ, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần phải ghi tên đầy đủ, địa chỉ, mã số thuế hoặc mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách hoặc số định danh của người mua trừ một số trường hợp đặc thù.

Với trường hợp công ty bán cho khách lẻ là cá nhân thì thực hiện theo hướng dẫn ghi nội dung thông tin khách hàng

Trường hợp người mua không có mã số thuế thì trên hóa đơn không cần phải ghi. Đối với hóa đơn bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại, người mua là cá nhân không kinh doanh thì trên hóa đơn cũng không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, chữ ký số của người mua. Trường hợp nếu người mua có nhu cầu, sẽ cung cấp mã số thuế, số định danh cá nhân thì doanh nghiệp bán hàng phải ghi nhận.

Do đó, với trường hợp công ty bán cho khách lẻ là cá nhân thì thực hiện theo hướng dẫn ghi nội dung thông tin khách hàng. Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp bán hàng cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng thì sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu trực tiếp cho cơ quan thuế. Ưu điểm của hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là không cần phải ghi đầy đủ thông tin người mua trên hóa đơn trừ khi người mua yêu cầu.

Về phản ánh hệ thống khai thuế đôi khi còn gặp trục trặc không ổn định, ông Vũ Mạnh Cường cho biết, nguyên nhân do lượng truy cập đổ dồn vào cùng một thời điểm, đặc biệt là thời điểm quyết toán thuế, có thể dẫn đến lỗi hệ thống thuế điện tử. Đồng thời, có thể có lỗi của bảo trì hệ thống, gián đoạn theo giai đoạn cao điểm hoặc do hạn chế từ phía người sử dụng... Khi gặp các lỗi trên, người nộp thuế cần kiểm tra lại các điều kiện của doanh nghiệp.

Trong trường hợp không khắc phục, người nộp thuế có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ trực tuyến của cơ quan thuế để được hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, người nộp thuế cũng cần lưu lại cái hình ảnh chứng minh làm căn cứ giải thích việc nộp chậm muộn do hệ thống, do lỗi khách quan để không bị xử lý.



