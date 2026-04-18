Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gia Lai phạt nặng doanh nghiệp “năng lượng xanh” gây ô nhiễm môi trường

Đức Anh | 18-04-2026 - 09:35 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hai doanh nghiệp ở Gia Lai bị xử phạt hơn 700 triệu đồng vì vi phạm môi trường, trong đó một đơn vị “năng lượng xanh” xả thải vượt chuẩn.

Sáng 18-4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa xử phạt hành chính 2 doanh nghiệp do vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng.

Công ty TNHH Năng lượng xanh Hà Tiên xả khói gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Doanh nghiệp tư nhân sản xuất và thương mại Hồng Hoa (Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng, phường An Nhơn) đã chuyển giao, mua bán trái phép hơn 5.000 kg chất thải nguy hại cho các tổ chức, cá nhân không có chức năng xử lý.

Với hành vi này, doanh nghiệp bị xử phạt 470 triệu đồng, đồng thời buộc chuyển giao toàn bộ số chất thải nguy hại cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định.

Cùng thời điểm, tại Công ty TNHH Năng lượng xanh Hà Tiên (Cụm công nghiệp Hoài Tân, phường Hoài Nhơn Nam), tổ công tác phát hiện hệ thống xả thải có dấu hiệu bất thường. Kết quả giám định cho thấy nồng độ khí CO vượt 1,16 lần so với quy chuẩn kỹ thuật cho phép.

Do đó, doanh nghiệp này bị xử phạt hơn 243 triệu đồng và buộc chi trả toàn bộ chi phí giám định mẫu môi trường.

Đức Anh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không chỉ GDP, Việt Nam còn lọt top 32 thế giới về một chỉ số quan trọng khác

Gia Lai đón 4 dự án năng lượng gần 5.000 tỷ đồng

Hải quan ra công văn 'khẩn', bảo đảm thông suốt xuất nhập khẩu khi hệ thống tạm dừng

08:39 , 18/04/2026
Vì sao chưa 'lên đời' Khu Kinh tế mở Chu Lai?

08:32 , 18/04/2026
Cuba muốn cung cấp một thứ quan trọng cho nơi sắp trở thành TP trực thuộc Trung ương thứ 7 của Việt Nam

08:08 , 18/04/2026
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố trong cả nước

21:01 , 17/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên