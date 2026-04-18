Hải quan ra công văn 'khẩn', bảo đảm thông suốt xuất nhập khẩu khi hệ thống tạm dừng

Cục Hải quan ban hành công văn thượng khẩn hướng dẫn thực hiện thủ tục trong thời gian hệ thống điện tử tạm dừng bảo trì, nhằm bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa không bị gián đoạn





Theo đó, để bảo đảm hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan diễn ra liên tục, không ách tắc, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị khẩn trương thông báo tới cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện thủ tục theo phương án thay thế.

Cụ thể, trong thời gian hệ thống tạm dừng, việc tiếp nhận và xử lý thủ tục được chuyển sang thực hiện trên phần mềm Ecus6 theo hướng dẫn tại Quyết định số 1228/QĐ-CHQ ngày 13/8/2025. Đây là giải pháp kỹ thuật dự phòng nhằm duy trì hoạt động thông quan trong mọi tình huống.

Cục Hải quan cũng lưu ý, trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị và doanh nghiệp cần chủ động liên hệ Tổ hỗ trợ triển khai hệ thống Ecus theo công văn số 19548/CHQ-GSQL ngày 14/8/2025 để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Cục Hải quan cũng nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp ưu tiên về việc thực hiện thủ tục hải quan khi Hệ thống VNACCS/VCIS tạm dừng trong thời gian bảo trì, Cục Hải quan đã có văn bản hỏa tốc số 15395/CHQ-GSQL gửi các chi cục hải quan khu vực.

Theo đó, trong thời gian Hệ thống VNACCS/VCIS tạm dừng để bảo trì, doanh nghiệp ưu tiên khi thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hoá được lựa chọn một trong hai hình thức sau:

(1). Thực hiện khai, nộp 2 bản chính tờ khai hải quan theo mẫu HQ/2015/XK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan để làm thủ tục hải quan.

Thủ tục hải quan đối với trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy thực hiện theo quy định tại Điều 50, Điều 51 Mục 2, Phần VIII Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (nay là Cục Hải quan).

(2). Sử dụng từ khai chưa hoàn chỉnh bằng bản giấy theo mẫu số 08/TKCHC Phụ lục XI ban hành kèm Thông tư số 121/2025/TT-BTC và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan để làm thủ tục hải quan.

Thực hiện các bước tiếp theo theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 17 Quy trình kiểm tra sau thông quan và quản lý chế độ ưu tiên ban hành kèm theo Quyết định số 2123/QĐ-CHQ ngày 30/12/2025 của Cục Hải quan. Doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định tại Điều 43 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 3 Luật số 90/2025/QH15.

Đối với doanh nghiệp không phải doanh nghiệp ưu tiên, thực hiện theo hướng dẫn tại điểm (1) công văn này.

Cục Hải quan đề nghị hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu mở sổ theo dõi đối với các trường hợp thực hiện hai hình thức nêu trên trong thời gian Hệ thống tạm dừng để bảo trì.

Bên cạnh đó, sau khi kết thúc thời gian bảo trì và vận hành theo phương án dự phòng, các Chi cục Hải quan có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo về Cục Hải quan (Ban Giám sát quản lý) trong ngày 8/5/2026 để phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá.

Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị triển khai nghiêm túc, đồng bộ, qua đó đề nghị cộng đồng doanh nghiệp chủ động cập nhật thông tin, phối hợp thực hiện đúng hướng dẫn, bảo đảm hoạt động thông quan hàng hóa diễn ra liên tục.