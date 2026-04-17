Thủ tướng yêu cầu khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố trong cả nước

Công khai tiến độ triển khai công việc của các bộ, ngành

Sáng 17/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thanh tra Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng cơ bản thống nhất với các kiến nghị, đề xuất, giao các Phó Thủ tướng phụ trách trực tiếp chỉ đạo xử lý; với những vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: VGP

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của bộ, cơ quan với tinh thần phân cấp mạnh mẽ; bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ được giao, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, muộn.

Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ cách thức xử lý công việc, bảo đảm nhanh, kịp thời nhưng kỹ lưỡng, hiệu quả, rõ trách nhiệm, một việc chỉ giao một bộ, cơ quan chủ trì. Thủ tướng cho biết sắp tới, Văn phòng Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ định kỳ công khai tình hình, tiến độ triển khai công việc của các bộ, ngành, cơ quan.

Về một số nhiệm vụ cụ thể, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, quản lý theo kết quả; khắc phục triệt để tư duy "không quản được thì cấm"; bảo đảm hệ thống pháp luật ngành nội vụ minh bạch, đồng bộ, khả thi.

Hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí cho từng việc làm

Thủ tướng lưu ý, Bộ Nội vụ thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực trong việc tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, chế độ chính sách và hoàn thiện thể chế phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền.

Cùng với đó, cần phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương, rà soát kỹ lưỡng để tham mưu cấp có thẩm quyền về biên chế của hệ thống chính trị bảo đảm đồng bộ, nhất là biên chế cấp cơ sở; hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí cho từng vị trí việc làm, cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh.

Cơ quan này cũng được giao phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tham mưu về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là khối giáo dục và y tế; khẩn trương tham mưu việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trong cả nước và sử dụng đội ngũ cán bộ không chuyên trách (hoàn thành trong quý II).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu. Ảnh: VGP

Thủ tướng lưu ý thực hiện thật tốt nhiệm vụ triển khai "năm cán bộ cơ sở" theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bảo đảm đội ngũ cán bộ cả về số lượng và chất lượng, trong đó có thiết lập hệ thống học liệu số dùng chung toàn quốc cho cán bộ cấp xã.

Cùng với đó, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài, nghiên cứu cơ chế tạo sự liên thông giữa khu vực công và khu vực tư…

Đặc biệt, Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội theo các kết luận của Bộ Chính trị; hoàn thiện các báo cáo sơ kết, đề xuất phương án, lộ trình phù hợp, bảo đảm đồng bộ.

Thanh tra những lĩnh vực nhạy cảm

Đối với Thanh tra Chính phủ , Thủ tướng chỉ đạo triển khai đúng và đủ kế hoạch thanh tra năm 2026 theo hướng trọng tâm, hiệu quả, đúng thẩm quyền, tuân thủ đúng quy định pháp luật. Chú trọng thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, những vấn đề dư luận quan tâm, dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thủ tướng lưu ý, đổi mới tư duy và phương thức hoạt động thanh tra theo hướng thanh tra không chỉ để phát hiện, xử lý vi phạm, mà còn để phòng ngừa, cảnh báo, tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, hoàn thiện thể chế, phát hiện và khắc phục những khoảng trống pháp lý, kiến tạo, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển.

Đối với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thủ tướng yêu cầu kịp thời tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, phối hợp với các cơ quan thẩm tra của Quốc hội để hoàn thiện Dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).

Cùng với đó, cần khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện, trình hoặc ban hành các văn bản hướng dẫn, phân định rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu quả triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia...