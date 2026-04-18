Dùng tài khoản cá nhân nhận tiền kinh doanh: Không sai quy định nhưng tiềm ẩn rủi ro khi kiểm tra thuế

Ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas

Thông tư 25/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ 1/3/2026, tài khoản ngân hàng của hộ kinh doanh bắt buộc phải mang đúng tên trên đăng ký trên giấy phép của hộ kinh doanh, thay vì tên cá nhân chủ hộ kinh doanh.

Quy định này nhằm cấm sử dụng bí danh, biệt danh (alias, nickname) khi đặt tên tài khoản thanh toán. Đây là một phần trong nỗ lực ngăn chặn rủi ro lừa đảo, giả mạo thương hiệu uy tín nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc gây nhầm lẫn trong chuyển tiền của NHNN.

Còn theo khoản 4, điều 13 nghị định 68/2026/NĐ-CP: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện thông báo cho cơ quan thuế theo phương thức điện tử tất cả các số tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, số hiệu ví điện tử mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán liên quan đến sản xuất, kinh doanh.

Theo nội dung này, quy định chỉ yêu cầu hộ kinh doanh khai báo tài khoản phục vụ hoạt động kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh. Quy định không đề cập đến việc phải thông báo tài khoản mang tên trên giấy phép hộ kinh doanh. Điều này đồng nghĩa rằng, hộ, cá nhân kinh doanh có thể thông báo tài khoản cá nhân của chủ hộ, hoặc tài khoản mang tên trên giấy phép kinh doanh, miễn tài khoản đó phục vụ hoạt động kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh.

Ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas, phân tích thực tế nếu doanh nghiệp dùng tài khoản cá nhân của chủ doanh nghiệp để nhận tiền khách hàng, thì hành vi này tiềm ẩn rủi ro khi thanh kiểm tra thuế, bởi, cơ quan thuế sẽ yêu cầu sao kê tài khoản ngân hàng của chủ doanh nghiệp để xác minh nghĩa vụ thuế.

Khi cơ quan thuế nhận thấy hành vi nhận tiền vào tài khoản cá nhân nhằm mục đích không thực hiện nghĩa vụ thuế, thì sự việc có thể không chỉ dừng lại ở khía cạnh truy thu lại tiền thuế thiếu. Đối với hành vi nghiêm trọng, có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Giám đốc Thuế Keytas cho biết, đối với hộ kinh doanh tính thuế theo lợi nhuận, để chi phí được trừ khi tính thuế thì một trong những điều kiện cần thiết là điều kiện thanh toán. Tức phải thanh toán chuyển khoản từ tài khoản của hộ kinh doanh sang tài khoản của nhà cung cấp. Điều này nhằm đáp ứng điều kiện các khoản thanh toán phục vụ hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.

Ngoài ra, theo ông Tuấn, khi áp dụng quy định này, hộ kinh doanh buộc phải minh bạch và tuân thủ hơn về nghĩa vụ thuế. Bởi lẽ, nếu hộ kinh doanh nhận tiền thanh toán của khách hàng vào tài khoản của cá nhân chủ hộ, thay vì tài khoản của hộ kinh doanh, thì hành vi này tự nhiên trở thành bất thường và dễ gây sự chú ý với cơ quan chức năng.

"Việc hộ kinh doanh sử dụng tài khoản cá nhân, tuy không khẳng định rằng, hộ kinh doanh có rủi ro trốn tránh nghĩa vụ thuế, nhưng là một điều không bình thường trong tiềm thức xã hội, vốn tin rằng, nhận tiền vào tài khoản cá nhân là điều bất thường trong hoạt động kinh doanh.

Tương lai, khi hầu hết hộ kinh doanh đều sử dụng tài khoản mang tên trên giấy phép kinh doanh, thì những hộ kinh doanh sử dụng tài khoản cá nhân, thì điều này sẽ trở thành điều bất thường", ông Tuấn nhấn mạnh.

Đối với doanh nghiệp, theo vị chuyên gia, để được tính chi phí được trừ, doanh nghiệp cần phải thanh toán vào tài khoản của người bán, tức tài khoản mang tên của hộ kinh doanh, không phải là tài khoản cá nhân chủ hộ kinh doanh. Khi chính sách thuế chưa được định hình, doanh nghiệp nên thanh toán đúng tài khoản của nhà cung cấp. Nhà cung cấp trong trường hợp này là chủ hộ kinh doanh, không phải cá nhân chủ hộ.

Về khía cạnh quản lý thuế, ông cho hay, việc sử dụng tài khoản cá nhân trong hoạt động kinh doanh sẽ gây khó khăn trong việc giám sát nghĩa vụ thuế của cơ quan thuế.

"Một cửa hàng, hoặc một nhà hàng, treo mã QR (tài khoản cá nhân) để nhận tiền thanh toán sẽ xảy ra hai vấn đề: Thứ nhất, liệu rằng tài khoản cá nhân đó đã thông báo với cơ quan thuế? Thứ hai, liệu rằng tài khoản cá nhân đó đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế? Cơ quan thuế, hay công an kinh tế sẽ mất thời gian để xác minh những vấn đề này, làm tăng chi phí giám sát nghĩa vụ thuế. Nếu dùng tài khoản hộ kinh doanh thì vấn đề trên sẽ không còn", ông Tuấn nhấn mạnh.