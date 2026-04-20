Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toàn cảnh 3 tuyến đường sắt kết nối Việt - Trung tổng vốn hơn 21 tỷ USD

Theo Lộc Liên | 20-04-2026 - 08:26 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Việt Nam - Trung Quốc sẽ đẩy nhanh 3 tuyến đường sắt kết nối là Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Đồng Đăng - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng. Ba dự án có tổng vốn đầu tư hơn 21 tỷ USD, đưa hợp tác đường sắt trở thành điểm sáng mới trong quan hệ chiến lược song phương, đẩy mạnh kết nối giữa hai nước với Trung Á và châu Âu.

Toàn cảnh 3 tuyến đường sắt kết nối Việt - Trung tổng vốn hơn 21 tỷ USD- Ảnh 1.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, từ ngày 14-17/4, Việt Nam và Trung Quốc đã ra "Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới".

Trong Tuyên bố chung, hai bên nhấn mạnh mục tiêu đưa hợp tác đường sắt trở thành điểm sáng mới trong quan hệ chiến lược song phương. Hai bên nhất trí gắn kết khuôn khổ "Hai hành lang, Một vành đai" với "Vành đai và Con đường", đẩy nhanh kết nối hạ tầng biên giới và mở rộng các tuyến đường sắt liên thông tới Trung Á, châu Âu nhằm thúc đẩy mạnh mẽ thương mại và logistics.

Hai nước hoan nghênh sớm hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, ký thỏa thuận lập quy hoạch cho các tuyến Đồng Đăng - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng. Trung Quốc cam kết sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam về vốn vay, công nghệ, đào tạo và chỉ đạo các doanh nghiệp có thực lực tham gia xây dựng.

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đề xuất tiếp tục giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến hết 30/6

2 ngày nữa là hạn chót hộ kinh doanh phải thông báo số tài khoản

Ngân hàng không còn đứng ngoài cuộc: Hành trình từ ‘cấp vốn’ đến ‘kiến tạo phát triển’ trong Đổi Mới 2.0”

08:00 , 20/04/2026
Sở hữu cùng lúc hai sân bay quốc tế, 1 thành phố ở miền Trung lột xác thành siêu đô thị rộng lớn nhất Việt Nam

07:53 , 20/04/2026
CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân xử lý 1 lỗi vi phạm giao thông, tất cả các tài xế chú ý

07:20 , 20/04/2026
Toàn văn: Dự thảo Thông tư về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng

17:30 , 19/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên