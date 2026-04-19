Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra tiến độ các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 1 (đoàn Hoàng Cầu - Voi Phục). Ảnh: Quang Thái

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã nhấn mạnh nội dung trên khi đi kiểm tra thực địa một số công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cùng Đoàn công tác đã kiểm tra thực địa tiến độ thi công tại các dự án: Đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); hạng mục xây dựng tuyến thoát nước từ đường DT4 khu đô thị Tây Hồ Tây đến đường Hoàng Quốc Việt; hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 và dự án cải thiện hệ thống tiêu nước phía Tây thành phố, trọng tâm là Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và kênh La Khê.

Phát biểu chỉ đạo tại các điểm kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng biểu dương các chủ đầu tư, nhà thầu đã nỗ lực, cố gắng bảo đảm tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm của thành phố.

Đối với Dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), là dự án nhóm A, tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỷ đồng, khởi công tháng 6-2020 và sau nhiều lần điều chỉnh, thời gian thực hiện kéo dài đến năm 2026. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng với tổng diện tích 153.341m², liên quan 1.983 hộ dân tại các phường Ô Chợ Dừa, Láng, Giảng Võ đã hoàn thành, toàn bộ mặt bằng được bàn giao cho Ban Quản lý dự án để tổ chức thi công.

Thi công tại dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục). Ảnh Quang Thái

Chỉ đạo tại đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, dự án đường Vành đai 1 là tuyến trục xương sống, giải tỏa áp lực giao thông khu trung tâm, mở ra không gian phát triển mới, liên kết các khu vực quan trọng của Thủ đô, nên mỗi ngày chậm tiến độ là thêm một ngày người dân phải chịu cảnh ùn tắc, ô nhiễm, thời gian đi lại bị kéo dài, chất lượng cuộc sống bị ảnh hưởng.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu Ban Quản lý dự án, các sở, ngành và các phường liên quan phải tập trung tối đa, rà soát lại toàn bộ các khâu tổ chức thi công, chỉ rõ từng điểm nghẽn, từng vị trí vướng mắc, đề ra giải pháp cụ thể và thời hạn xử lý dứt điểm. Theo đó, trước ngày 2/9 hoàn thành toàn bộ nền đường; hoàn thành thi công 2 cầu vượt trên tuyến trước ngày 31/12.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu cam kết bằng văn bản mốc thời gian hoàn thành từng hạng mục chính, có kế hoạch thi công bù tiến độ, tăng ca, tăng kíp một cách khoa học, bảo đảm tuyệt đối an toàn, chất lượng. Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, nếu đơn vị nào không đáp ứng yêu cầu, năng lực yếu, thi công cầm chừng, sẽ kiên quyết xem xét điều chuyển, không vì bất kỳ lý do gì mà để công trình chậm trễ thêm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân hai bên tuyến.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra tiến độ dự án tuyến thoát nước DT4 khu đô thị Tây Hồ Tây đến đường Hoàng Quốc Việt. Ảnh Quang Thái

Tại công trình hạng mục Xây dựng tuyến thoát nước từ đường DT4 khu đô thị Tây Hồ Tây đến đường Hoàng Quốc Việt, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, đây là tuyến thoát nước có ý nghĩa rất quan trọng đối với khu vực Tây Hồ Tây và lân cận, nơi mật độ dân cư, chung cư cao tầng, trụ sở cơ quan, dịch vụ thương mại ngày càng lớn.

Nhấn mạnh nếu không hoàn thành đúng tiến độ, mỗi trận mưa lớn là người dân phải lo ngập úng, môi trường sinh hoạt, kinh doanh bị đảo lộn, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công, chính quyền phường phải coi việc hoàn thành tuyến thoát nước này là nhiệm vụ cấp bách, gắn trực tiếp với an sinh, với niềm tin của nhân dân. Đồng chí Trần Đức Thắng nêu rõ: Trước ngày 30/4/2026 phải xong hạng mục kênh dẫn thoát nước và trước ngày 15/5/2026, phải hoàn thành vỉa hè khang trang, sạch đẹp.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công phải rà soát toàn bộ biện pháp tổ chức thi công, phải tính đến phương án thi công cuốn chiếu, thi công ban đêm, ngày nghỉ ở những đoạn có đủ điều kiện, nhằm rút ngắn thời gian chiếm dụng mặt đường, không để kéo dài tình trạng rào chắn, đường sá lồi lõm, bụi bẩn, gây nguy hiểm và bức xúc cho người dân. Tất cả các vị trí đào lên phải có kế hoạch hoàn trả mặt đường, đảm bảo an toàn giao thông trong từng ngày, từng tuần. Các sở, ngành liên quan, đặc biệt là đơn vị quản lý điện, nước, viễn thông, phải phối hợp chặt chẽ trong việc di dời hạ tầng kỹ thuật; không được vì thủ tục nội bộ, vì thiếu phối hợp mà làm chậm cả chuỗi công việc của dự án.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra tiến độ dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 1. Ảnh Quang Thái

Tại dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 1, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 không chỉ là công trình thoát nước, “van điều tiết”, giảm úng ngập cho khu vực phía Tây Thành phố, mà còn là lá phổi xanh, không gian cảnh quan, nơi sinh hoạt cộng đồng cho hàng vạn người dân xã An Khánh và vùng phụ cận. Chúng ta chậm ở đây là chậm cả việc bảo vệ môi trường, cải thiện vi khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu đến ngày 30/4 hoàn thành thi công phần hồ để vận hành khai thác chứa nước. Trước ngày 30/6, phải hoàn thành cảnh quan xung quanh hồ để phục vụ nhân dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra tiến độ dự án cải thiện hệ thống tiêu nước phía Tây thành phố, trọng tâm là Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và kênh La Khê. Ảnh Quang Thái

Tại công trình xây dựng dự án kênh La Khê, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, kênh La Khê hiện nay vừa là tuyến thoát nước quan trọng, vừa là hình ảnh rất cụ thể về môi trường sống của người dân khu vực này. Nếu kênh sạch, thông thoát, hai bên gọn gàng, cảnh quan đẹp thì đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, ngược lại, bị ô nhiễm, lấn chiếm, rác thải, ngập úng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt hằng ngày của nhân dân. Vì vậy, việc cải tạo, chỉnh trang kênh La Khê không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là nhiệm vụ chính trị, liên quan đến niềm tin của người dân đối với chính quyền địa phương.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu phường Hà Đông cùng Ban Quản lý dự án báo cáo rõ hiện trạng ô nhiễm, các điểm xả thải trực tiếp vào kênh, các trường hợp lấn chiếm hành lang, xây dựng trái phép, để từ đó xây dựng kế hoạch xử lý triệt để, có lộ trình, bước đi cụ thể. Các trường hợp vi phạm phải được kiểm tra, lập hồ sơ và xử lý nghiêm, không nể nang, không để tình trạng "nhờn luật", gây bức xúc trong nhân dân.

Theo đó, đồng chí Trần Đức Thắng đặt ra cụ thể tiến độ thi công kênh La Khê: Đối với các gói thầu thi công kênh dẫn nước, phải hoàn thành trước ngày 30/4/2026 để bảo đảm việc tiêu thoát nước ổn định đến Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa; trước ngày 30/6/2026 phải hoàn thành phần hạng mục cảnh quan.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh: Những tuyến đường vành đai, cây cầu vượt, hồ điều hòa, tuyến kênh chúng ta đang làm không phải chỉ để hoàn thành dự án, mà để đổi lấy những giờ đi lại bớt tắc, những khu phố bớt ngập, bầu không khí bớt ô nhiễm cho hàng triệu người dân Thủ đô.