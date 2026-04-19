Bộ Công Thương ban hành văn bản hợp nhất về điều kiện lắp ráp, nhập khẩu ô tô

Theo Minh Tú | 19-04-2026 - 14:42 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Công Thương ban hành Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BCT, cập nhật quy định mới về sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bộ Công Thương vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-BCT hợp nhất quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô (Văn bản số 27/VBHN-BCT).

Nội dung văn bản hợp nhất gồm: Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô, có hiệu lực kể từ ngày 17/10/2017 được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 5/2/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, có hiệu lực kể từ ngày 5/2/2020.

Nghị định số 14/2026/NĐ-CP ngày 13/1/2026 của Chính phủ sửa đối, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15/1/2026.

Nghị định số 117/2026/NĐ-CP ngày 3/4/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô, có hiệu lực kể từ ngày 3/4/2026.

Văn bản hợp nhất cũng nêu rõ các quy định được sửa đổi, bổ sung như: Quy định trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô; Quy định mới về trình tự cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

Theo Minh Tú

Đề xuất tiếp tục giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến hết 30/6

Đề xuất tiếp tục giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến hết 30/6 Nổi bật

2 ngày nữa là hạn chót hộ kinh doanh phải thông báo số tài khoản

2 ngày nữa là hạn chót hộ kinh doanh phải thông báo số tài khoản Nổi bật

3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bị phạt

3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bị phạt

Cục Thuế thông tin về sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm

Lương, phụ cấp theo mức cơ sở 2,53 triệu đồng sẽ được tính thế nào

Khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh đã đăng ký eTax Mobile

