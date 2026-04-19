Lương, phụ cấp theo mức cơ sở 2,53 triệu đồng sẽ được tính thế nào

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Dự thảo nêu rõ căn cứ kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết của Quốc hội đã định hướng tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Mức lương cơ sở mới dự kiến được áp dụng từ 1/7, làm căn cứ để tính tiền lương, phụ cấp và nhiều chế độ khác với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Việc điều chỉnh dẫn đến tính lại các khoản trích nộp, chế độ được hưởng theo lương cơ sở, bảo đảm thống nhất với quy định mới. Bộ Nội vụ đề xuất cách tính mức lương, phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu đối với cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1/7/2026 như sau:

Mức lương thực hiện từ 1/7/2026 = mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng x hệ số lương hiện hưởng.

Về công thức tính mức phụ cấp theo dự thảo, đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở: mức phụ cấp thực hiện từ 1/7/2026 = mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng x hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

Mức phụ cấp thực hiện từ 1/7/2026 = mức lương thực hiện từ 1/7/2026 + mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ 1/7/2026 (nếu có) + mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ 1/7/2026 (nếu có) x tỉ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.

Dự thảo nêu rõ với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Về công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có): Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ 1/7 = Mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng x hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có).

Đối với đại biểu HĐND các cấp, căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí theo công thức: Mức hoạt động phí thực hiện từ 1/7 = Mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng x hệ số hoạt động phí theo quy định.

Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, dự thảo Thông tư quy định, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán đối với mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định 33/2023 được tính theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng. Việc quy định cụ thể mức phụ cấp đối với các đối tượng này thực hiện theo Nghị định 33/2023.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), thực hiện tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo cách tính quy định trên đối với cán bộ, công chức, viên chức.