Hải Phòng thu hồi 210 ha đất làm đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh

Theo Nguyễn Hoàn | 19-04-2026 - 09:49 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

TP. Hải Phòng dự kiến sẽ thu hồi hơn 2.500 ha đất trên địa bàn nhiều xã, phường để thực hiện 71 dự án phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dự án đô thị... Trong đó, 210 ha trên địa bàn 9 phường, xã để làm tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

UBND TP. Hải Phòng vừa trình HĐND thành phố thông qua danh mục 71 dự án, công trình phải thu hồi hơn 2.524ha đất.

Trong đó, có 3 dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông kết nối, có diện tích đất phải thu hồi lớn, trải rộng trên địa bàn nhiều xã, phường.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng (CT.08), đoạn từ nút giao cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đến nút giao đường bộ ven biển. Tổng diện tích thu hồi khoảng 82,7ha trên địa bàn các xã Kiến Minh, Kiến Hải và các phường Nam Đồ Sơn, Dương Kinh.

Thành phố dự kiến sẽ thu hồi 210ha đất tại các xã Hợp Tiến, Trần Phú và các phường Lê Đại Hành, Bắc An Phụ và Nhị Chiểu để thực hiện tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh. Đây là dự án hạ tầng quốc gia, kết nối tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, góp phần tái cấu trúc vận tải hành khách.

Mô phỏng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Đối với dự án tuyến đường kết nối Đông – Tây Hải Phòng, nối quốc lộ 10 với đường vành đai 1 thành phố Hải Dương (cũ) dự kiến sẽ thu hồi 234,7ha đất tại 9 xã, phường: An Dương, An Phong, Ái Quốc, Nam Đồng, Hà Bắc, Hà Đông, Hà Tây, Thanh Hà và Kim Thành. Đây là tuyến đường chiến lược của Hải Phòng, dự án mở rộng không gian phát triển về phía Tây, phía Bắc và kích hoạt các dự án đô thị từ quỹ đất đối ứng BT.

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu tái định cư trên địa bàn các phường Hưng Đạo, Dương Kinh, Đồ Sơn và Nam Đồ Sơn dự kiến sẽ thu hồi 28,43ha. Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Ngũ Phúc – Tân Trào sẽ thu hồi 18,3ha.

43,58ha đất tại phường Hòa Bình, Bạch Đằng dự kiến được thu hồi để triển khai dự án thích ứng với biến đổi khí hậu hợp phần 1 – xây dựng tuyến vành đai 3 và các cầu, công trình trên tuyến.

Thành phố cũng dự kiến thu hồi hàng trăm ha đất trên nhiều địa bàn xã, phường để tạo quỹ đất phát triển các dự án hạ tầng khu công nghiệp, logistics. Trong đó, thu hồi 596,7ha đất tại xã Hùng Thắng để triển khai dự án khu công nghiệp Tiên Lãng 1. Đây là dự án khu công nghiệp lớn trong Khu Kinh tế ven biển phía Nam nhằm thu hút vốn đầu tư FDI, sản xuất công nghiệp quy mô lớn, tạo động lực tăng trưởng mới.

Hướng tuyến đường kết nối Đông - Tây Hải Phòng.

Hơn 91ha đất tại các phường Thiên Hương, Lê Ích Mộc và Kiến Hải dự kiến thu hồi cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Kiền Bái – Cao Nhân và dự án đầu tư xây dựng tổ hợp logistics thế hệ mới, dự án hỗ trợ chuỗi cung ứng cảng biển – công nghiệp.

Cũng theo đề xuất, thành phố dự kiến thu hồi hơn 278ha đất để triển khai loạt dự án đô thị, nhà ở, gồm: khu đô thị mới Tràng Cát (phường Hải An), khu đô thị Thủy Đường – Thủy Sơn (phường Thủy Nguyên), khu đô thị Tuệ Tĩnh (phường Thành Đông) và khu nhà ở xã hội (phường Hòa Bình).

Ngoài các dự án nêu trên, thành phố dự kiến thu hồi đất trên địa bàn nhiều xã, phường cho hàng chục dự án mở rộng trường học, cơ sở khám chữa bệnh, các thiết chế văn hóa, thể thao, du lịch, hạ tầng kỹ thuật…

