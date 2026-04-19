TP. Huế: Cận cảnh dự án 1.020 tỷ đồng ‘đắp chiếu’ kéo dài bị đề xuất thu hồi
Sau hơn 8 năm chậm triển khai, dự án khu du lịch Suối Voi tại xã Chân Mây - Lăng Cô (TP. Huế) rơi vào tình trạng dang dở, gây lãng phí tài nguyên đất đai và được xác định thuộc diện thu hồi theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Năm 2017, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án khu du lịch Suối Voi cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và dịch vụ Hoa Lư - Huế. Dự án có diện tích 51,79 ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.020 tỷ đồng, kỳ vọng hình thành điểm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp gần dãy núi Bạch Mã nổi tiếng, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển du lịch khu vực Chân Mây - Lăng Cô.
Quá trình triển khai dự án ảnh hưởng đến 108 hộ dân, trong đó 57 hộ bị tác động về đất đai và 49 hộ mất sinh kế khi khu vực suối Voi - nơi từng là khu du lịch sinh thái cộng đồng - được bàn giao cho nhà đầu tư.
Trước đó, từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000, khu vực này được người dân khai thác dịch vụ du lịch tự nhiên với cảnh quan núi rừng hoang sơ, khí hậu mát mẻ, thu hút đông đảo du khách đến nghỉ dưỡng, tắm suối.
Hoạt động du lịch cộng đồng tại suối Voi từng do Hợp tác xã nông nghiệp Song Thủy (xã Lộc Tiến cũ) quản lý, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Tuy nhiên, sau khi giao mặt bằng cho doanh nghiệp đầu tư, các hoạt động này dừng lại để nhường chỗ cho dự án khu du lịch quy mô lớn.
Sau hơn 8 năm kể từ khi nhận mặt bằng, dự án vẫn chưa hoàn thành. Nhiều hạng mục thi công dở dang, đất đá ngổn ngang, công trình bê tông xuống cấp, sắt thép hoen gỉ. Khu vực từng là điểm du lịch sinh thái nổi tiếng trở thành vùng đất hoang hóa, cảnh quan, môi trường bị tác động bởi hoạt động thi công nửa vời.
Trong khi dự án chậm tiến độ kéo dài, hàng trăm hộ dân từng buôn bán, làm dịch vụ tại suối Voi gặp khó khăn do mất nguồn thu, sinh kế. Chủ đầu tư từng cam kết đưa giai đoạn 1 vào khai thác năm 2021, sau đó lùi đến quý II/2023, nhưng đến nay hiện trường vẫn không có chuyển biến.
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, dự án khu du lịch Suối Voi thuộc diện thu hồi do chậm tiến độ kéo dài. Dự án gây lãng phí tài nguyên đất đai và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Việt Cường - Chánh Văn phòng UBND TP. Huế, cho biết, dự án nằm trong danh mục các dự án tồn đọng mà thành phố đã báo cáo xin ý kiến Bộ Tài chính và Chính phủ.
Đến nay, các bộ, ngành Trung ương chưa có ý kiến chính thức, nhưng khả năng xử lý dự án sẽ được giao về cho địa phương. UBND TP. Huế đã báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về phương án xử lý đối với dự án này.
Theo Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP. Huế, hiện tại khu vực dự án không có hoạt động xây dựng nào được triển khai. Dự án khu du lịch Suối Voi vì vậy tiếp tục trong tình trạng “đắp chiếu” kéo dài, chờ quyết định xử lý cuối cùng từ cơ quan có thẩm quyền.
