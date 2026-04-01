2 ngày nữa là hạn chót hộ kinh doanh phải thông báo số tài khoản

Nhiều cơ quan thuế địa phương đang yêu cầu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thông báo số tài khoản ngân hàng, số hiệu ví điện tử trước các mốc 20/4 và 30/4, tùy theo doanh thu và phương thức nộp thuế.

Theo đó, ngày 20/4 là hạn chót đối với hộ kinh doanh đang hoạt động có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống phải gửi thông báo số tài khoản ngân hàng, số hiệu ví điện tử đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Cùng thời hạn này, hộ kinh doanh có doanh thu trên 50 tỉ đồng/năm phải hoàn tất việc thông báo số tài khoản, đồng thời nộp bảng kê tồn kho và tờ khai thuế mẫu 01/CNKD của các tháng 1, 2 và 3 năm 2026.

Trong khi đó, ngày 30/4 là hạn cuối với hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng đến dưới 3 tỉ đồng/năm, nộp thuế theo doanh thu. Nhóm này phải thông báo số tài khoản và nộp tờ khai thuế mẫu 01/CNKD quý 1/2026.

Ngoài ra, hộ kinh doanh có doanh thu từ 3 - 50 tỉ đồng/năm hoặc doanh thu từ 500 triệu đồng đến dưới 3 tỉ đồng nhưng nộp thuế theo thu nhập tính thuế cũng phải hoàn tất việc thông báo số tài khoản, nộp bảng kê tồn kho và tờ khai thuế mẫu 01/CNKD quý 1/2026 trước ngày 30/4.

Đối với hộ kinh doanh mới bắt đầu hoạt động, việc thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử phải thực hiện kèm hồ sơ khai thuế hoặc thông báo doanh thu lần đầu khi bắt đầu kinh doanh.

Theo cơ quan thuế, hộ kinh doanh phải kê khai đầy đủ các tài khoản ngân hàng, ví điện tử dùng cho hoạt động kinh doanh. Việc thông báo có thể thực hiện trực tuyến qua ứng dụng eTax Mobile hoặc cổng dịch vụ công của ngành thuế.

Nếu quá hạn, hộ kinh doanh có thể bị xử phạt theo Nghị định 310/2025/NĐ-CP sửa đổi điều 19 Nghị định 125/2020/NĐ-CP. Cụ thể, hành vi không cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản của người nộp thuế có thể bị phạt từ 10 - 16 triệu đồng.

Hành vi cung cấp thông tin quá thời hạn từ 5 ngày trở lên bị phạt từ 2 - 6 triệu đồng. Trường hợp cung cấp thông tin không chính xác liên quan đến tài khoản có thể bị phạt từ 6 - 10 triệu đồng.

