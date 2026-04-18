Cao tốc Bắc-Nam qua Đắk Lắk không kịp hoàn thiện do thiếu mặt bằng
Theo kế hoạch, hai dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Quy Nhơn-Chí Thạnh, Chí Thạnh-Vân Phong) sẽ được khai thác trong tháng 4/2026. Tuy nhiên, cả 2 dự án đều chưa thể hoàn thành do địa phương chưa bàn giao đủ mặt bằng.
Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Bí thư Tỉnh uỷ và Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk quan tâm, chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các hạng mục còn lại thuộc phạm vi hai dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh.
Cơ quan này cho biết dự án cao tốc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong đang được Bộ quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa tuyến chính vào khai thác trong tháng 4/2026. Tuy nhiên, 2 dự án hiện còn một số vướng mắc về mặt bằng đang ảnh hưởng trực tiếp đến phương án tổ chức giao thông khi đưa vào khai thác tuyến chính.
Thiếu mặt bằng hoàn thiện khâu an toàn cuối cùng
Đối với đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh, hồ sơ GPMB đường gom bổ sung phía Nam hầm Cù Mông và đường dẫn hầm chui tại Km26+980 đã được chủ đầu tư bàn giao cho xã Xuân Lộc nhưng đến nay chưa có quyết định thu hồi đất; còn 1 cột điện đường dây 22kV trên tuyến hoàn trả QL1A chưa di dời và 1 hộ dân tại Km 26+800.
Việc thiếu mặt bằng dẫn đến đoạn cao tốc này không thể đưa vào khai thác toàn tuyến. Đặc biệt, phương án tổ chức giao thông đoạn từ Nam hầm Cù Mông đi vào cao tốc không liên tục, phải đi theo QL1 sau đó vào nút giao Km 32+533.
Tại đoạn Chí Thạnh - Vân Phong, ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử khu vực miền trung năm 2025 khiến đoạn tuyến từ Km 10+740 - Km 11+360 xảy ra sụt trượt, phải điều chỉnh thiết kế, phát sinh khối lượng GPMB để đào ngả mái taluy.
Hồ sơ giải phóng mặt bằng đã được chủ đầu tư bàn giao cho các xã Ô Loan, Tuy An Bắc. Song, đến nay, địa phương chưa bàn giao toàn bộ mặt bằng khu vực phải xử lý dẫn đến không thể thi công xử lý sụt trượt theo phương án thiết kế điều chỉnh, ảnh hưởng đến an toàn trong quá trình đưa dự án vào khai thác.
Đáp ứng kế hoạch thi công và phương án tổ chức giao thông, đưa vào khai thác tuyến chính trong tháng 4/2026, Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Đắk Lắk quan tâm, chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các phạm vi trên trước ngày 20/4/2026.
Các cơ quan liên quan của địa phương cần tổ chức tuyên truyền, vận động người dân bàn giao trước mặt bằng cho chủ đầu tư để nhà thầu thi công đáp ứng tiến độ hoàn thành.
Cao tốc Bắc - Nam đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh có tổng chiều dài tuyến gần 62km (không bao gồm 5,1km đoạn qua hầm Cù Mông) đi qua địa bàn hai tỉnh: Gia Lai (gần 20km), Đắk Lắk (hơn 42km).
Cao tốc Bắc - Nam đoạn Chí Thạnh - Vân Phong có tổng chiều dài hơn 48km qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Dự án có điểm đầu tại nút giao Chí Thạnh (thuộc địa phận xã Tuy An Bắc), kết nối với đường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh. Điểm cuối tại nút giao với QL1 (thuộc địa phận xã Hòa Xuân), nối tiếp với đường dẫn phía bắc hầm Đèo Cả và đường cao tốc Vân Phong - Nha Trang.
Giai đoạn phân kỳ, hai tuyến cao tốc được đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m.
