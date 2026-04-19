Trước 1/7/2026, kinh doanh dịch vụ việc làm vẫn phải xin phép và ký quỹ?

Theo PV | 19-04-2026 - 15:50 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trong thời gian chờ văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 352/2025/NĐ-CP.

Ông Trương Lê Văn Khoa phản ánh, hiện nay quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ việc làm đang có sự không đồng nhất giữa các văn bản pháp luật. Luật Đầu tư 2025 đã bỏ dịch vụ việc làm khỏi danh mục kinh doanh có điều kiện (áp dụng từ 01/7/2026). Tuy nhiên, Luật Việc làm 2025 và Nghị định 352/2025/NĐ-CP (hiệu lực từ 01/01/2026) vẫn yêu cầu doanh nghiệp phải xin Giấy phép hoạt động và ký quỹ 300 triệu đồng.

Theo ông Khoa, sự chồng chéo này gây lúng túng lớn cho doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường từ nay đến tháng 7/2026.

Ông Khoa hỏi, hiện tại cơ quan nhà nước có đang tiến hành soạn thảo dự thảo sửa đổi Luật Việc làm 2025 và Nghị định 352/2025/NĐ-CP để bãi bỏ thủ tục cấp phép, ký quỹ nhằm đồng bộ với Luật Đầu tư 2025 trước thời điểm 01/7/2026 không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 51 và Phụ lục IV của Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026), ngành nghề "Kinh doanh dịch vụ việc làm" không có trong Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Theo khoản 15 Điều 52 Luật Đầu tư số 143/2025/QH15, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm được tiếp tục sử dụng Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm đã được cấp đến hết thời hạn của Giấy phép.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang rà soát và tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn việc chuyển tiếp những ngành, nghề đầu tư kinh doanh không còn trong Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Phụ lục IV của Luật Đầu tư số 143/2025/QH15.

Do vậy, trong thời gian chờ văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 352/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về dịch vụ việc làm.


CÙNG CHUYÊN MỤC

Đề xuất tiếp tục giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến hết 30/6

Đề xuất tiếp tục giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến hết 30/6 Nổi bật

2 ngày nữa là hạn chót hộ kinh doanh phải thông báo số tài khoản

2 ngày nữa là hạn chót hộ kinh doanh phải thông báo số tài khoản Nổi bật

Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

15:15 , 19/04/2026
Bộ Công Thương ban hành văn bản hợp nhất về điều kiện lắp ráp, nhập khẩu ô tô

Bộ Công Thương ban hành văn bản hợp nhất về điều kiện lắp ráp, nhập khẩu ô tô

14:42 , 19/04/2026
3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bị phạt

3 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bị phạt

14:11 , 19/04/2026
Cục Thuế thông tin về sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm

Cục Thuế thông tin về sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm

14:06 , 19/04/2026

