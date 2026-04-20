Doanh nghiệp đã nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn bị treo nợ, xử lý thế nào?

Theo PV | 20-04-2026 - 17:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trưởng Thuế Hà Nội hướng dẫn doanh nghiệp cách xử lý với trường hợp đã nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn bị treo nợ.

Doanh nghiệp đã nộp thuế giá trị gia tăng vẫn bị treo nợ thuế

Tại Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2026, công ty Cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân - Chi nhánh Hà Nội (phường Bồ Đề) đặt câu hỏi về việc doanh nghiệp đã nộp thuế giá trị gia tăng đầy đủ theo tài khoản hàng tháng có giấy nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên tra trên dịch vụ công vẫn bị treo nợ thuế từ tháng 09/2025-01/2026 và bị gửi công văn tính phạt chậm nộp. Đề nghị Thuế cơ sở 11 thành phố Hà Nội sớm xử lý và trả lời doanh nghiệp.

Hướng dẫn các bước kiểm tra, xử lý việc nộp thuế giá trị gia tăng

Trả câu hỏi của Công ty cổ phần Sản xuất nhựa Duy Tân chi nhánh Hà Nội về việc vẫn bị treo nợ thuế trên Dịch vụ công dù đã nộp thuế đầy đủ và bị gửi công văn tính phạt chậm nộp, Trưởng Thuế Hà Nội Vũ Mạnh Cường đề nghị:

Thứ nhất , người nộp thuế rà soát lại các thông tin trên giấy nộp tiền. Trường hợp nếu phát hiện giấy nộp tiền có sai sót dẫn đến phát sinh tình trạng nợ thuế và tiền chậm nộp thì người nộp thuế lập thư tra soát mẫu số 01 theo Thông tư số 80 của Bộ Tài chính, nêu rõ thông tin sai, thông tin đúng và số tiền cần điều chỉnh.

Thứ hai , khi có thư tra soát và kiểm tra lại đúng thì người nộp thuế không bị tính tiền chậm nộp kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Thứ ba , đối với trường hợp cụ thể của Công ty thì Công ty đã nộp nhầm vào mã số thuế của công ty mẹ, tức là không đúng mã số thuế của chi nhánh dẫn đến số nợ vẫn đang treo trên số của chi nhánh. Đề nghị là công ty lập thư tra soát mẫu số 01 để cơ quan thuế phối hợp xử lý./.

Theo PV

Báo Chính phủ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh 3 tuyến đường sắt kết nối Việt - Trung tổng vốn hơn 21 tỷ USD

Toàn cảnh 3 tuyến đường sắt kết nối Việt - Trung tổng vốn hơn 21 tỷ USD Nổi bật

Sở hữu cùng lúc hai sân bay quốc tế, 1 thành phố ở miền Trung lột xác thành siêu đô thị rộng lớn nhất Việt Nam

Sở hữu cùng lúc hai sân bay quốc tế, 1 thành phố ở miền Trung lột xác thành siêu đô thị rộng lớn nhất Việt Nam Nổi bật

Đề xuất quy định MIỄN THUẾ thu nhập doanh nghiệp; sửa đổi mức doanh thu không phải nộp thuế thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh

Đề xuất quy định MIỄN THUẾ thu nhập doanh nghiệp; sửa đổi mức doanh thu không phải nộp thuế thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng đối với hộ kinh doanh

17:14 , 20/04/2026
Người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn quy định sẽ bị phạt đến 30 triệu đồng

Người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn quy định sẽ bị phạt đến 30 triệu đồng

16:59 , 20/04/2026
Công khai các Bộ chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu cắt giảm TTHC, điều kiện kinh doanh

Công khai các Bộ chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu cắt giảm TTHC, điều kiện kinh doanh

16:45 , 20/04/2026
Lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung thăm Việt Nam

Lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung thăm Việt Nam

16:20 , 20/04/2026

