Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Huế áp lệnh cấm xe tải từ 3,5 tấn

Theo Ngọc Văn | 21-04-2026 - 15:45 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Từ ngày 30/4, TP. Huế sẽ chính thức áp dụng lệnh cấm xe tải có trọng tải từ 3,5 tấn trở lên lưu thông vào khu vực trung tâm và nội đô trong giờ cao điểm nhằm giảm ùn tắc giao thông, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Ngày 20/4, Sở Xây dựng TP. Huế ban hành văn bản cấm xe tải từ 3,5 tấn lưu thông vào khu vực trung tâm, nội đô thành phố vào các giờ cao điểm.

Biện pháp này được thực hiện theo kết luận của ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế, tại cuộc họp phân luồng giao thông trên địa bàn thành phố.

Xe tải từ 3,5 tấn trở lên sẽ bị cấm lưu thông vào khu vực trung tâm và nội đô (địa bàn hai quận cũ Phú Xuân và Thuận Hóa) vào khung giờ cao điểm buổi sáng từ 6h đến 8h và buổi chiều từ 16h30 đến 18h30 hàng ngày.

Thành phố sẽ tiến hành cắm biển báo cấm tại nhiều vị trí quan trọng gồm đường Lý Thái Tổ (Km 819+830 Quốc lộ 1), nút giao Quốc lộ 1 với cầu vượt Thủy Dương, các nút giao với đường tỉnh 28 và đường tỉnh 10A, đường Nguyễn Gia Thiều, nút giao Tăng Bạt Hổ với Đinh Tiên Hoàng - Lê Duẩn, cầu Nguyễn Hoàng với đường Kim Long - Bùi Thị Xuân, cùng nhiều nút giao khác.

Trong thời gian bị cấm, các xe tải phải di chuyển theo tuyến vành đai thay thế, gồm: Quốc lộ 1 - cầu vượt Thủy Dương - đường tỉnh 28 - đường tỉnh 10A - cầu Chợ Dinh - Nguyễn Gia Thiều - Tăng Bạt Hổ - Quốc lộ 1 (đoạn giao đường Lê Duẩn) và ngược lại.

Sở Xây dựng TP. Huế cho biết sẽ hoàn tất việc lắp đặt biển báo trước ngày 29/4. Quy định cấm chính thức có hiệu lực từ 0h ngày 30/4.

Theo Ngọc Văn

Báo Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên