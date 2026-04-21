Việt Nam vào top 30 nền kinh tế xuất khẩu lớn nhất thế giới

Trong bảng xếp hạng này, Việt Nam đứng thứ 18 thế giới với kim ngạch xuất khẩu 473 tỷ USD. Năm 2025, nước ta tiếp tục duy trì xuất siêu với giá trị trên 20 tỷ USD, hỗ trợ ổn định vĩ mô. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực là điện tử, máy móc, dệt may, da giày, đồ gỗ. Rau quả và thủy sản cũng có một năm xuất khẩu ấn tượng đạt 19,8 tỷ USD.

Châu Á có 11 đại diện trong bảng xếp hạng của WTO này, một số nước Đông Nam Á đáng chú ý cũng góp mặt như Singapore (vị trí thứ 14), Thái Lan (thứ 25). Với kim ngạch xuất khẩu đạt 3,8 nghìn tỷ USD, Trung Quốc bỏ xa phần còn lại của thế giới, gần cao gấp đôi Mỹ.

Đến nay, chưa có quốc gia nào xuất khẩu hàng hóa nhiều hơn Trung Quốc. Quy mô xuất khẩu khổng lồ của Trung Quốc cũng được thúc đẩy nhờ mạng lưới hiệp định thương mại tự do mà nước này đã ký với nhiều đối tác, trong đó có Australia, Pakistan, Hàn Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Do vậy, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của hơn một nửa số nền kinh tế trên thế giới, đồng thời ngày càng giữ vai trò trung tâm trong hoạt động thương mại của cả các nền kinh tế phát triển lẫn thị trường mới nổi trên mọi châu lục.

Trong khi đó, dù Mỹ thường được nhắc đến là thị trường nhập khẩu lớn nhất thế giới, nước này cũng xuất khẩu hơn 2,2 nghìn tỷ USD hàng hóa, từ ô tô, dầu mỏ, đậu tương tới các sản phẩm y tế. Các đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ gồm hai nước láng giềng là Canada và Mexico, cùng với Trung Quốc, Đức và Nhật Bản.

Do chuỗi cung ứng ở Bắc Mỹ gắn kết chặt chẽ, nhiều mặt hàng Mỹ xuất khẩu thực chất được sản xuất từ nguyên liệu và linh kiện nhập từ Canada hoặc Mexico. Ví dụ, một số phụ tùng và linh kiện ô tô có thể qua lại biên giới 3 nước từ 6-8 lần trong quá trình lắp ráp trước khi trở thành một chiếc ô tô hoàn chỉnh.