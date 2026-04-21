Vì sao tăng tần suất sân bay Tân Sơn Nhất lên 46 chuyến/giờ?

Theo Dương Ngọc | 21-04-2026 - 14:10 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cục Hàng không Việt Nam điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ, cất cánh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) dịp nghỉ Lễ 30-4, 1-5.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5, Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố điều chỉnh tham số điều phối slot tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn nghỉ Lễ 30-4, 1-5-2026.

Vì sao tăng tần suất sân bay Tân Sơn Nhất lên 46 chuyến/giờ? - Ảnh 1.

Kíp trực điều hành bay tại Đài Kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất. Ảnh: VATM

Theo đó, tăng tham số điều phối đường cất hạ cánh, đường lăn và dịch vụ bảo đảm hoạt động bay từ 44 chuyến/giờ lên 46 chuyến/giờ trong các khung giờ ban ngày từ 6 giờ đến 23 giờ từ ngày 25-4 đến 5-5-2026 tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Trao đổi về vấn đề này, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết, việc triển khai điều chỉnh tăng tham số điều phối slot tại sân bay Tân Sơn Nhất được Cục Hàng không Việt Nam triển khai theo hướng linh hoạt, hiệu quả, tiết kiệm qua việc rà soát năng lực khai thác thực tế, tối ưu hóa khung giờ cao điểm, tránh tình trạng máy bay chờ đợi trên không, ưu tiên các đường bay trọng điểm.

Qua đó góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu trong bối cảnh nguồn cung xăng dầu hạn chế do ảnh hưởng chiến sự tại Trung Đông. Đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn khai thác, duy trì ổn định hoạt động tại Cảng và đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp nghỉ Lễ sắp tới.

