Gần 9.000 người dân nhận được khoản tiền thưởng từ 3-5 triệu đồng, là những ai?

Theo Duy Anh | 21-04-2026 - 09:27 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Gần 9.000 phụ nữ đã nhận thưởng từ 3 đến 5 triệu đồng vì sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Quy định áp dụng rộng rãi trên toàn địa bàn TP.HCM.

Cổng thông tin điện tử Chính phủ dẫn thông tin từ Chi cục Dân số TP.HCM cho biết, thành phố đã chuyển khoản tiền thưởng 5 triệu đồng/người cho 1.310 bà mẹ sinh đủ hai con từ ngày 1/9/2025 đến ngày 15/4/2026.

Ngoài ra, 7.650 phụ nữ khác nhận mức thưởng 3 triệu đồng/người do sinh con thứ hai trong giai đoạn từ cuối năm 2024 đến hết tháng 8/2025.

Chính quyền thành phố chi tiền khuyến khích các gia đình sinh thêm con vì tỷ suất sinh (số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) hiện chỉ đạt 1,51. Dù con số này tăng nhẹ so với mức 1,43 của năm 2024, nhưng vẫn đang trong ngưỡng báo động.

Bên cạnh tiền thưởng, từ ngày 15/4/2026 đến ngày 30/5/2026, người dân còn được hưởng các dịch vụ y tế như:

Thai phụ và người cao tuổi, đặc biệt là các hộ khó khăn, có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ ngay tại nơi cư trú thay vì phải lên bệnh viện tuyến trên.

Chương trình này giúp các cặp vợ chồng chuẩn bị tốt nhất về nền tảng sức khỏe và tài chính khi quyết định sinh con, “đón đầu” Luật Dân số mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Chuyện gì đây: AI cướp việc làm, cử nhân Mỹ ồ ạt quay lại giảng đường để học tiếp

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh 3 tuyến đường sắt kết nối Việt - Trung tổng vốn hơn 21 tỷ USD

Toàn cảnh 3 tuyến đường sắt kết nối Việt - Trung tổng vốn hơn 21 tỷ USD Nổi bật

Sở hữu cùng lúc hai sân bay quốc tế, 1 thành phố ở miền Trung lột xác thành siêu đô thị rộng lớn nhất Việt Nam

Sở hữu cùng lúc hai sân bay quốc tế, 1 thành phố ở miền Trung lột xác thành siêu đô thị rộng lớn nhất Việt Nam Nổi bật

Chuyên gia: Giảm trừ cho y tế, giáo dục cần nâng tối đa hơn 100 triệu đồng/năm

Chuyên gia: Giảm trừ cho y tế, giáo dục cần nâng tối đa hơn 100 triệu đồng/năm

09:02 , 21/04/2026
Hết hạn quyết toán mới bị từ chối tờ khai thuế, doanh nghiệp có bị phạt? Trưởng Thuế Hà Nội trả lời

Hết hạn quyết toán mới bị từ chối tờ khai thuế, doanh nghiệp có bị phạt? Trưởng Thuế Hà Nội trả lời

08:04 , 21/04/2026
Hiến kế tăng trưởng ‘hai con số’

Hiến kế tăng trưởng ‘hai con số’

07:55 , 21/04/2026
Thông báo "nóng" tới các chủ nhà trọ: Từ 25/5, có thể bị phạt nặng nếu làm một điều với người thuê nhà

Thông báo "nóng" tới các chủ nhà trọ: Từ 25/5, có thể bị phạt nặng nếu làm một điều với người thuê nhà

21:18 , 20/04/2026

