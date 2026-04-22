Thay đổi đáng lưu ý về kỳ chi trả lương hưu tháng 5/2026: Người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH cần biết

Căn cứ khoản 12 Điều 1 Quyết định 313/QĐ-BHXH năm 2026 (sửa đổi, bổ sung Điều 17 Quyết định 2222/QĐ-BHXH năm 2025), lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng được thực hiện theo nhiều hình thức với thời gian cụ thể.

Đối với hình thức nhận qua tài khoản cá nhân, cơ quan BHXH thực hiện chuyển tiền vào tài khoản của người hưởng vào ngày làm việc đầu tiên và ngày làm việc thứ hai của tháng theo lịch thông báo. Đây là hình thức được tổ chức chi trả sớm nhất trong kỳ.

Đối với hình thức nhận trực tiếp tại điểm chi trả, việc chi trả được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 10 hằng tháng trong giờ hành chính. Trường hợp các điểm chi trả đã hoàn thành việc chi trả theo danh sách thì có thể kết thúc trước ngày mùng 10.

Sau thời gian này, việc chi trả tiếp tục được thực hiện tại các điểm giao dịch của tổ chức hỗ trợ chi trả từ ngày 11 đến hết ngày 23 hằng tháng, bảo đảm tất cả người hưởng đều nhận đủ chế độ.

Tuy nhiên, riêng tháng 5/2026 có sự thay đổi do ngày 02/5 rơi vào thứ Bảy ( ngày nghỉ hằng tuần). Vì vậy, lịch chi trả được lùi sang ngày làm việc kế tiếp . Theo đó, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân sẽ bắt đầu từ thứ Hai, ngày 04/5/2026.

Đối với người nhận tiền mặt , lịch chi trả cũng được điều chỉnh tương ứng. Cụ thể, việc chi trả tại điểm chi trả được thực hiện từ ngày 04/5 đến ngày 10/5; sau đó tiếp tục chi trả tại các điểm giao dịch của tổ chức hỗ trợ chi trả từ ngày 11/5 đến hết ngày 23/5. Ngoài ra, đối với một số trường hợp nhận tiền mặt qua bưu điện, việc chi trả có thể được thực hiện từ ngày 05/5/2026.

BHXH Hà Nội thông báo điều chỉnh lịch chi trả và lưu ý cho người hưởng

BHXH TP. Hà Nội đã có thông báo điều chỉnh lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5/2026 cho cả hai hình thức nhận qua tài khoản và nhận tiền mặt sang ngày 04/5/2026 do trùng với lịch nghỉ cuối tuần. Việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm việc chi trả diễn ra liên tục, không gián đoạn và bảo đảm quyền lợi cho người thụ hưởng.

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân thường được thực hiện vào ngày làm việc thứ hai của tháng. Tuy nhiên, khi thời điểm này trùng vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, lịch chi trả sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp tháng 5/2026 là một ví dụ cụ thể khi ngày chi trả theo thông lệ rơi vào ngày nghỉ nên phải điều chỉnh.

Trong quá trình chi trả, tổ chức hỗ trợ chi trả có trách nhiệm lưu trữ chữ ký mẫu của người hưởng hoặc người được ủy quyền, kèm theo thông tin, hình ảnh để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu. Cán bộ chi trả thực hiện kiểm tra chữ ký thực tế với chữ ký mẫu trong danh sách theo quy định nhằm bảo đảm chi trả đúng đối tượng, đúng chế độ.

Bên cạnh đó, BHXH TP. Hà Nội cũng khuyến khích người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân. Hình thức này giúp tiết kiệm thời gian, bảo đảm an toàn trong quá trình nhận tiền, đồng thời góp phần giảm tải cho hệ thống chi trả trực tiếp và phù hợp với xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt hiện nay.