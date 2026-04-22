Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cục Hải quan thông báo hỏa tốc về sản phẩm nhãn hiệu HiPP

Theo Khánh Huy | 22-04-2026 - 10:56 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cục Hải quan yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát các lô hàng sản phẩm dinh dưỡng HiPP nhập khẩu trên toàn quốc.

Cục Hải quan vừa ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm tra đối với các sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP nhập khẩu, sau khi xuất hiện thông tin trên truyền thông về nguy cơ sản phẩm không đảm bảo chất lượng, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.

Theo văn bản số 549/CHQ-GSQL ngày 20/4/2026, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực chỉ đạo đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các lô hàng nhập khẩu là sản phẩm dinh dưỡng mang thương hiệu HiPP, đảm bảo việc nhập khẩu tuân thủ đúng quy định pháp luật về hải quan và các quy định chuyên ngành liên quan.

Đồng thời, các đơn vị cần chủ động phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành để cập nhật thông tin cảnh báo, kết quả kiểm tra, xử lý (nếu có) liên quan đến sản phẩm này; kịp thời áp dụng các biện pháp kiểm soát phù hợp theo quy định.

Cục Hải quan cũng yêu cầu rà soát, đánh giá rủi ro tại các khâu trong quy trình thủ tục hải quan, đặc biệt chú trọng công tác phúc tập hồ sơ, trao đổi thông tin giữa các bộ phận nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi gian lận. Các trường hợp vi phạm, nghi vấn hoặc phát sinh khó khăn, vướng mắc cần được báo cáo kịp thời về Cục Hải quan để được hướng dẫn xử lý.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh trước đó, ngày 18/4, Hãng thực phẩm hữu cơ cao cấp HiPP (Đức) thông báo thu hồi khẩn cấp một dòng sản phẩm đang lưu hành tại Áo do nghi vấn có thể chứa chất độc hại, gây nguy hiểm tới tính mạng người dùng.

Theo thông báo, HiPP tiến hành thu hồi “toàn bộ dòng sản phẩm thực phẩm trẻ em dạng hũ bán tại SPAR Áo” do “khả năng một chất nguy hiểm đã bị đưa vào sản phẩm HiPP Cà rốt/Khoai tây - 190 gram”. Nhà sản xuất khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không sử dụng sản phẩm nghi vấn vì “có thể gây tử vong”. Các hũ cần thu hồi có thể nhận diện qua nhãn trắng với vòng tròn đỏ ở đáy lọ và được khuyến nghị mang trả lại nơi đã mua.

Hiện cơ quan chức năng chưa công bố chi tiết về bản chất chất độc cũng như nguyên nhân vụ việc. Theo Cơ quan an toàn thực phẩm Áo (AGES), sự cố xảy ra chỉ hai tháng sau khi Tập đoàn Danone (Pháp) thu hồi hơn 120 lô sữa công thức dành cho trẻ em tại Áo và Đức.

Tại Việt Nam, ngay sau khi có thông tin, Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương khẩn cấp thu hồi và khuyến cáo người dân ngừng sử dụng sản phẩm hũ ăn dặm HiPP vị cà rốt, khoai tây do nghi nhiễm thuốc diệt chuột.

Cơ quan quản lý đặt thời hạn trước ngày 27/4 để các đơn vị nhập khẩu báo cáo toàn bộ số lượng hàng đã nhập, bán ra và tồn kho nhằm phục vụ công tác xử lý. Sản phẩm nằm trong diện cảnh báo là loại hũ 190 gram mang tên “HiPP Vegetable Carrot with Potato”.

Bộ Y tế cũng yêu cầu mở rộng kiểm soát, rà soát hồ sơ đăng ký và tự công bố chất lượng của thương hiệu này trên thị trường; đồng thời đề nghị các sàn thương mại điện tử, website bán lẻ gỡ bỏ hình ảnh quảng cáo và dừng kinh doanh các sản phẩm liên quan.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Người tiêu dùng, đặc biệt là phụ huynh, được khuyến cáo chủ động kiểm tra và không sử dụng các sản phẩm thuộc diện cảnh báo để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên