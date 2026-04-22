Doanh nghiệp đề xuất đầu tư kho xăng dầu dưới 5.000m3 tại vị trí tiếp giáp mặt nước, gần cửa biển: Chủ tịch UBND tỉnh nói gì?

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi, ngày 21/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì họp để nghe báo cáo việc đề xuất đầu tư Kho xăng dầu dưới 5.000m3 tại xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại đây, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương đã báo cáo kết quả khảo sát, rà soát đề xuất đầu tư Kho xăng dầu quy mô dưới 5.000m³ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HP Oil Việt Nam tại thôn Xuân An, xã Đông Sơn. Theo đề xuất, Kho xăng dầu được xây dựng trên diện tích khoảng 2ha, tiếp giáp mặt nước, gần cửa biển, thuận lợi cho hoạt động tiếp nhận và phân phối xăng dầu bằng đường thủy.

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi)

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền hoan nghênh đề xuất đầu tư kho xăng dầu của nhà đầu tư; đồng thời nhấn mạnh đây là dự án cần thiết, góp phần đảm bảo nguồn cung nhiên liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với dự án này, ông Trần Phước Hiền lưu ý, việc triển khai phải bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với quy hoạch; tuân thủ nghiêm các quy định về mục đích sử dụng đất, bảo vệ môi trường và an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu nhà đầu tư chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành và địa phương liên quan để hoàn thiện hồ sơ dự án, bảo đảm theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình khảo sát, chuẩn bị các thủ tục bảo đảm theo quy định.