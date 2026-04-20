'Dọn đường' đón khách: AEON đề xuất đầu tư 3 dự án giao thông tại một tỉnh miền Trung, kết nối TTTM hơn 4.000 tỷ đồng

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa, sáng 17/4, đoàn công tác Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình triển khai và giải pháp bảo đảm tiến độ dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa.

Tại đây, Aeon Mall Việt Nam đã đề xuất đầu tư 3 tuyến đường giao thông kết nối đến Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa, gồm:

- Đầu tư xây dựng hoàn thành đường Âu Cơ, đoạn qua sông Nhà Lê, kết nối Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa với trung tâm đô thị Thanh Hóa

- Đầu tư xây dựng dự án tuyến đường Âu Cơ (đoạn từ đường CSEDP đến mặt bằng quy hoạch khu dân cư, tái định cư phường Quảng Thành số 3446) đã được UBND TP. Thanh Hoa (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 10/03/2025

- Đầu tư xây dựng hoàn thành tuyến đường kết nối từ đường Võ Nguyên Giáp tới Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa (đường Vĩnh Yên) và hệ thống đèn giao thông tại nút giao

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa)

Ông Nojima Masaaki - Tổng Quản lý cấp cao Ban phát triển dự án chia sẻ, theo lộ trình kế hoạch, đến ngày 15/10 dự án sẽ chính thức khánh thành và mở cửa bán hàng. Vì vậy, Aeon Mall Việt Nam rất mong nhận được sự hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương trong tháo gỡ vướng mắc khó khăn để dự án sớm hiện thực hóa theo kế hoạch. Ông Nojima Masaaki bày tỏ tin tưởng dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần cho sự phát triển bền vững tại Thanh Hóa

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh đánh giá cao việc Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam đã quan tâm đầu tư dự án; đồng thời biểu dương tiến độ thi công trong thời gian qua.

Về kiến nghị của Công ty, ông Hoài Anh nhấn mạnh, tỉnh Thanh Hóa luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa sớm đi vào hoạt động. Tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng hoàn thành hạ tầng giao thông kết nối dự án theo đề xuất của Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam, trước khi Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa đi vào hoạt động.

Riêng việc xây dựng tuyến đường nối đường Đông Sơn 7 tới đường Âu Cơ; tuyến đường kết nối từ đường Võ Nguyên Giáp tới Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa (đường Vĩnh Yên) hiện vẫn phải cân đối lại nguồn vốn cho phù hợp với tình hình của địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Thanh Hóa sẽ phấn đấu hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, địa phương sẽ ưu tiên mở thêm những tuyến đường kết nối, hệ thống biển báo và hệ thống đèn báo giao thông khác để tạo điều kiện cho dự án hoạt động thuận lợi hơn. Đây không phải là những hạ tầng được xây dựng phục vụ riêng cho dự án mà còn là góp phần hiện đại diện mạo đô thị của Thanh Hóa.