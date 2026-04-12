Khẩn trương khai thác mỏ khoáng sản với trữ lượng 1,4 triệu m3, Việt Nam quyết hoàn thành loạt dự án lớn, có công trình sẽ lập kỷ lục thế giới

Khẩn trương cung cấp nguồn nguyên vật liệu xây dựng cho dự án phục vụ APEC 2027

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang, chiều 10/4, ông Ngô Công Thức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến khảo sát thực địa tại các khu mỏ đá nhằm đánh giá tình hình khai thác, cung cấp nguyên vật liệu xây dựng cho các công trình APEC và các công trình trọng điểm, công trình đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Đoàn công tác đã đến khảo sát mỏ đá xây dựng núi Trà Đuốc Lớn, Trà Đuốc Nhỏ (xã Kiên Lương) và khu mỏ đá xây dựng tại núi Hòn Sóc (xã Hòn Đất).

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang báo cáo, theo kết quả tổng hợp từ các đơn vị chủ mỏ, tổng khối lượng cung cấp cho các dự án APEC thời điểm năm 2025 đến ngày 1/4 là 616.712 m3. Tổng nhu cầu tổng hợp của các chủ đầu tư thời điểm năm 2026 cho 16 công trình dự án là 5,75 triệu m3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức khảo sát tình hình khai thác tại mỏ đá xây dựng núi Trà Đuốc Lớn và Trà Đuốc Nhỏ, xã Kiên Lương (Ảnh: CTTĐT tỉnh An Giang)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu, trong giai đoạn nhu cầu nguồn vật liệu cho các công trình APEC cần rất gấp với khối lượng lớn trong thời gian ngắn, Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tham mưu nguồn từ các mỏ đá trên địa bàn tỉnh An Giang còn trữ lượng. Từ đó, Sở có thể cấp phép khai thác cung cấp cho các công trình APEC nhằm đảm bảo khối lượng theo nhu cầu các công trình.

Các chủ mỏ, đơn vị khai thác tăng cường năng lực, thiết bị để đảm bảo khai thác kịp thời và cung ứng vật liệu cho công trình theo đúng quy định. Trong quá trình khai thác, cung cấp, các đơn vị phải đảm bảo đúng địa chỉ, tránh thất thoát vật tư; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ghim hàng, tăng giá bán. Đơn vị nào để xảy ra sai phạm phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu Tập đoàn Sun Group, nhà thầu (Công ty TNHH Olympia) khẩn trương khai thác mỏ đá Trà Đuốc Lớn với trữ lượng 1,4 triệu m3 tạo nguồn cung vật liệu cho các công trình APEC. Ông Ngô Cũng Thức cũng yêu cầu UBND hai xã Kiên Lương và Hòn Đất tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình cung cấp, vận chuyển, sử dụng nguồn vật liệu cho các công trình trong thời gian tới.

Tỉnh An Giang tập trung hoàn thành các dự án phục vụ APEC, khẳng định vị thế quốc gia

Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027 là sự kiện quan trọng, đánh dấu vai trò của Việt Nam trong khu vực và mang đến cơ hội quảng bá hình ảnh, vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Được tổ chức tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, đây là cơ hội để Phú Quốc trở thành một trung tâm hợp tác kinh tế, xã hội và giao thương toàn cầu.

Tỉnh An Giang đang dồn lực thực hiện các dự án hạ tầng phục vụ APEC 2027 với nhiều công trình quy mô lớn. Điển hình, dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC được xây dựng trên tổng diện tích sàn 157.375 m2, gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm. Đáng chú ý, khu phòng hội nghị triển lãm vượt nhịp 81m không cột, khi hoàn thành sẽ “soán ngôi” ballroom lớn nhất thế giới hiện nay là Caesars Forum (Las Vegas). Công trình có khả năng phục vụ tới 10.000 người cho các sự kiện lớn.

Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có quy mô gần 22.000 tỷ đồng, được xây dựng trên tổng diện tích 1.050 ha. Dự án sẽ nâng công suất khai thác của Cảng lên 20 triệu hành khách mỗi năm, gấp 4,5 lần công suất hiện nay.

Công trường dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (Ảnh: CTTĐT tỉnh An Giang)

Về tiến độ, theo thông tin tại buổi họp ngày 9/4, tỉnh An Giang đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện quy hoạch, thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, khởi công các dự án đủ điều kiện, ban hành kế hoạch tổng thể rút ngắn tiến độ các dự án.

Nhiều dự án được bảo đảm và vượt tiến độ. Theo đó, tiến độ triển khai 21 dự án phục vụ Hội nghị APEC được phân chia làm 2 nhóm. Trong đó, nhóm 1 gồm 10 dự án đầu tư công, với 10/10 dự án đã phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư và lựa chọn nhà thầu thi công. Nhóm 2 gồm 11 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh đã lựa chọn nhà đầu tư dự án.

Tại buổi họp, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng, đặc khu Phú Quốc, Tập đoàn Sun Group và Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh báo cáo về tình hình thực hiện các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC gửi về Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu các nhà đầu tư, chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thực hiện “3 ca, 4 kíp” để đảm bảo tiến độ thi công và giám sát công trình; giao Sở tài chính phối hợp với Sở Xây dựng và các chủ đầu tư tập trung giải ngân vốn đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với dự án, công trình đủ điều kiện giải ngân.

Lãnh đạo tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với nhà đầu tư, chủ đầu tư và nhà thầu đảm bảo, chủ động nguyên vật liệu cho thi công các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027. Đồng thời, đơn vị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xác định khu vực lấn biển và xây dựng phương án dự phòng; tham mưu UBND tỉnh chính sách hỗ trợ cho người dân.