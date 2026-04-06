‘Đại gia’ Thái Lan muốn đầu tư dự án thương mại tại tỉnh định hướng lên TP trực thuộc Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh lập tức nhất trí

Thành viên Tập đoàn TCC (Thái Lan) đề xuất thực hiện dự án đầu tư tại Phú Thọ

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ, chiều 3/4, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông có buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam về việc đề xuất địa điểm và phương án thực hiện dự án đầu tư tại phường Vĩnh Phúc.

Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam là công ty thành viên của Tập đoàn TCC (Tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực hàng đầu tại Thái Lan và ASEAN), hiện sở hữu hệ thống chuỗi trung tâm thương mại, siêu thị bán buôn, bán lẻ tại Việt Nam như Metro, Mega Market, B’smart.

Đánh giá cao tiềm năng lợi thế phát triển cũng như những chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam đề xuất tỉnh Phú Thọ cho triển khai thực hiện Dự án thương mại dịch vụ tại vị trí khu vực giao giữa đường Nguyễn Tất Thành và đường Lý Thái Tổ, phường Vĩnh Phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao đổi với lãnh đạo Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ)

Sau khi nghe các sở, ngành báo cáo, làm rõ một số nội dung, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhất trí về mặt chủ trương để Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam triển khai dự án thương mại dịch vụ tại phường Vĩnh Phúc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh, phường Vĩnh Phúc rà soát lại quy hoạch, hỗ trợ nhà đầu tư về thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng các quy định của pháp luật để sớm triển khai dự án, góp phần thúc đẩy giao thương hàng hóa, kết nối cung cầu, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đến năm 2050, Phú Thọ định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Theo Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2025, tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình và tỉnh Phú Thọ sáp nhập thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Phú Thọ.

Sau sắp xếp, tỉnh Phú Thọ có diện tích trên 9.361km², quy mô dân số hơn 4 triệu người. Tỉnh Phú Thọ tiếp giáp với các tỉnh: Lào Cai, Ninh Bình, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang và thành phố Hà Nội.

Theo Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh được HĐND tỉnh vừa ban hành tại Nghị quyết số 66/NQ-HĐND, mục tiêu phát triển đến năm 2030, Phú Thọ là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô và vùng Trung du miền núi phía Bắc; trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc; trung tâm tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế.

Địa phương đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2026 - 2030 phấn đấu đạt khoảng 11 - 12%/năm; quy mô tổng sản phẩm (GRDP) cao gấp hơn 2 lần so với năm 2025.

Tầm nhìn đến năm 2050, địa phương định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có trình độ phát triển thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước, là trung tâm công nghiệp - thương mại - logistics hiện đại của khu vực, nền kinh tế hội nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đến năm 2050, Phú Thọ định hướng trở thành địa phương có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, xã hội phồn vinh, thịnh vượng, người dân có chất lượng cuộc sống cao, hạnh phúc; công nghiệp văn hóa trở thành một trụ cột kinh tế quan trọng mới dựa trên nền văn hóa Đất Tổ giàu bản sắc và duy nhất được bảo tồn và khai thác hiệu quả…