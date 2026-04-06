Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội

Theo PV | 06-04-2026 - 12:07 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Quốc hội khóa XVI đã tiếp tục tín nhiệm bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI.

Sáng 6/4, sau Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI họp riêng về công tác nhân sự, trong đó tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội.

Theo đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt biểu quyết thông qua (491/491 đại biểu tham gia biểu quyết, chiếm 98,20% tổng số đại biểu).

Nghị quyết quyết nghị: Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, Đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi lễ Tuyên thệ nhậm chức.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sinh ngày 12/8/1962; quê quán: xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang; dân tộc Kinh; ngày vào Đảng: 25/8/1982. Ông là Cử nhân lý luận chính trị, Tiến sỹ Kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV, XVI.

Ông từng giữ các vị trí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (7/2017 - 3/2021); Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (từ 1/4/2021 - 5/2024); Chủ tịch Tổ chức nghị sỹ hữu nghị Việt Nam khóa XV và Chủ tịch Nhóm nghị sỹ Việt Nam-Lào (11/2021).

Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (tháng 5/2024), ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội và giữ chức vụ này cho đến nay.


