Báo Nga hé lộ tin vui với người dân Việt Nam đến hết tháng 4

Báo Nga hé lộ tin vui với người dân Việt Nam trong tháng 4

Hãng tin Sputnik (Nga) đăng bài viết đề cập đến tin vui đối với người dân Việt Nam: Việt Nam đủ dự trữ xăng dầu đến hết tháng 4.

Cụ thể, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết nguồn cung xăng dầu trong nước hiện vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất đến hết tháng 4.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, hai nhà máy lọc dầu trong nước là Dung Quất và Nghi Sơn đã chủ động được nguồn nguyên liệu, bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất liên tục tới hết tháng 4.

Trong tháng 3, các doanh nghiệp đầu mối đã nhập khẩu khoảng 3,2 triệu m³ xăng dầu. Cộng với lượng tồn kho hiện có, ước tính từ 2,6 đến 2,8 triệu m³, tổng nguồn cung hiện tại đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước trong suốt tháng.

Việt Nam chủ động ứng phó trước biến động

Từ cuối tháng 2, căng thẳng tại Trung Đông leo thang đã tác động mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt là nguồn cung dầu và khí. Mức độ ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng lần này được đánh giá vượt qua cả cú sốc dầu mỏ thập niên 1970 – giai đoạn từng gây biến động sâu rộng đối với kinh tế thế giới.

Những diễn biến đó đã khiến thị trường năng lượng trong nước chịu nhiều biến động. Tính từ cuối tháng 2 đến nay, giá xăng dầu đã trải qua 13 lần điều chỉnh. Hiện giá xăng RON 95-III ở mức 26.970 đồng/lít, trong khi dầu diesel đạt 44.780 đồng/lít.

Trước tình hình này, ngay từ đầu tháng 3, Việt Nam đã xây dựng các phương án điều hành xăng dầu. Theo Thứ trưởng, cơ quan quản lý đã tính tới kịch bản khủng hoảng kéo dài trong khoảng 4 tuần hoặc lâu hơn, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các phương án cho những tháng tiếp theo.

Việc điều hành thị trường được thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm an ninh năng lượng, bám sát biến động giá thế giới, đồng thời cân nhắc tác động tới người dân và các lĩnh vực chịu ảnh hưởng. Trên cơ sở đó, các giải pháp được triển khai nhằm ổn định thị trường, kiểm soát giá và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Giá xăng dầu trong nước vẫn "ổn định tương đối"

Cùng quan điểm, quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết Việt Nam vẫn duy trì được mức "ổn định tương đối", trong khi nhiều quốc gia trong khu vực đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng.

Tại Thái Lan, giá xăng đã vượt 51.000 đồng/lít, còn dầu diesel khoảng 47.000 đồng/lít. Ở Lào và Campuchia, nhiều cây xăng buộc phải đóng cửa, trong khi Philippines cũng thông báo gặp khó khăn về năng lượng. Ngay cả ở các nước phát triển, một số doanh nghiệp đã khuyến nghị nhân viên làm việc từ xa để giảm nhu cầu đi lại.

Ông Lê Mạnh Hùng cho biết, trong bối cảnh đó, Việt Nam không chỉ bảo đảm được nguồn cung mà còn duy trì mức giá thấp hơn mặt bằng chung của thế giới, khoảng 1,3 USD/lít, thấp hơn cả nhiều quốc gia có chung đường biên giới.

Tuy nhiên, theo ông, nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là sự phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu, trong khi nhu cầu trong nước chưa phục hồi rõ rệt và các yếu tố bên ngoài vẫn tiềm ẩn nhiều biến động khó lường.

Do đó, cơ quan điều hành cần triển khai đồng bộ các giải pháp, từ bảo đảm nguồn cung năng lượng, tái cơ cấu ngành công nghiệp đến thúc đẩy tiêu dùng, nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.

Để ứng phó, Bộ Công Thương cho biết Chính phủ đã sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đồng thời giảm tối đa các loại thuế như thuế bảo vệ môi trường, VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm hạn chế áp lực tăng giá.

Bên cạnh đó, nhiều giải pháp khác cũng được triển khai như nâng cao năng lực sản xuất trong nước, đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, phát triển năng lượng thay thế như xăng sinh học, tăng dự trữ và cải thiện công tác quản trị rủi ro.

Cũng trong ngày 4/4, tại buổi tiếp Đại sứ Kuwait tại Việt Nam Yousef Ashour Al-Sabbagh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh năng lượng nhằm ứng phó với các thách thức hiện nay, góp phần ổn định sản xuất và đời sống người dân.