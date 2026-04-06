Khu công nghiệp VSIP hơn 6.300 tỷ đồng tại tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, tạo việc làm cho 40.000 người có tiến độ ra sao?

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn, ngày 3/4, đoàn công tác do ông Đinh Hữu Học - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn kiểm tra tiến độ triển khai Dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn và một số dự án cụm công nghiệp quan trọng khác.

Về tiến độ khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, giai đoạn 1 của dự án hoàn thành 100% đo đạc kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 1.037 trường hợp, chi trả 710 trường hợp.

Giai đoạn 2 của dự án đã ban hành thông báo thu hồi đất 561 trường hợp, niêm yết công khai phương án bồi thường hỗ trợ 99 trường hợp. Khu công nghiệp đã được UBND tỉnh cho thuê đất 3 đợt với tổng diện tích hơn 170ha đất (đạt 85% giai đoạn 1 và đạt hơn 28,3% tổng diện tích dự án).

Ông Đinh Hữu Học - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra Dự án Khu công nghiệp VSIP (Ảnh: CTTĐT tỉnh Lạng Sơn)



Về tiến độ thi công các hạng mục, các đơn vị hoàn thành việc san nền lô đất và thi công nền đường, đang thi công đào đắp đối với phần diện tích đã được cấp giấy phép xây dựng. Nhà đầu tư giải ngân được trên 1.011 tỷ đồng, đạt 15,9% tổng vốn đầu tư. Dự án đã có 9 nhà đầu tư thứ cấp ký thỏa thuận giữ chỗ để thuê lại đất với tổng diện tích khoảng gần 33ha.

Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn được khởi công vào ngày 14/06/2024, do Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Khu công nghiệp có quy mô gần 600ha, tổng vốn đầu tư hơn 6.361 tỷ đồng. Dự án được chia thành 3 giai đoạn, sau khi hoàn thành sẽ tạo việc làm cho khoảng 40.000 lao động.

Khi đi vào hoạt động, VSIP Lạng Sơn sẽ thu hút các nhà đầu tư lĩnh vực công nghiệp chất lượng, đặc biệt là các nhà đầu tư năng lượng tái tạo, qua đó vừa góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh, vừa đưa lĩnh vực công nghiệp của tỉnh Lạng Sơn phát triển bền vững.

VSIP Lạng Sơn cũng sẽ đóng vai trò trọng tâm trong việc khuyến khích và tạo điều kiện cho các khoản đầu tư chất lượng cao hơn từ Singapore, nhất là trong phát triển hạ tầng, dịch vụ chuỗi cung ứng và logistics, kinh tế xanh và chế biến nông sản.