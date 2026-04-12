UBND Hà Nội đưa đề nghị quan trọng tới Tập đoàn Xây dựng hàng đầu Trung Quốc về tuyến metro 72.300 tỷ đồng

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Hà Nội, chiều ngày 9/4 đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Xây dựng Hà Nội và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc).

Tại đây, ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố cho biết, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về hoàn thiện thể chế, đồng bộ quy hoạch và đầu tư hạ tầng khung.

Thành phố xác định phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng giao thông và không gian ngầm là các khâu đột phá, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Quan điểm của Thành phố là khuyến khích các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm tham gia vào các lĩnh vực hạ tầng chiến lược; đồng thời yêu cầu việc hợp tác phải bảo đảm hiệu quả, minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật, gắn với chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực trong nước.

Tại Lễ ký kết diễn ra vào ngày 9/4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội đã có đề nghị tới Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương về dự án đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc (Ảnh: CTTĐT TP. Hà Nội)

Theo ông Dương Đức Tuấn, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương là đối tác có năng lực, kinh nghiệm quốc tế, đã và đang tham gia triển khai một số dự án hạ tầng quan trọng của Thành phố. Các dự án có sự tham gia của Tập đoàn gồm cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi và tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc đều là những công trình có ý nghĩa chiến lược đối với định hướng phát triển không gian đô thị và hệ thống giao thông của Thủ đô.

Thay mặt Lãnh đạo UBND Thành phố, ông Tuấn ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp tích cực giữa các cơ quan của Thành phố và Tập đoàn trong thời gian qua, góp phần thúc đẩy việc hình thành khuôn khổ hợp tác cụ thể, thiết thực.

Tại Lễ ký kết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Hà Nội đề nghị Tập đoàn tiếp tục tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, rút ngắn tiến độ, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, an toàn công trình; đặc biệt đối với tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc cần có giải pháp triển khai quyết liệt, phấn đấu hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc được khởi công vào ngày 19/12/2025, trong khuôn khổ Lễ khởi công, khánh thành 234 dự án lớn trên cả nước.

Công trình có tổng mức đầu tư 72.300 tỷ đồng, với tổng chiều dài khoảng 39,58km, bao gồm 20 nhà ga (6 ga ngầm, 13 ga mặt đất, 1 ga trên cao). Tuyến bắt đầu tại khu vực đường Văn Cao giao với đường Hoàng Hoa Thám, đi ngầm dưới đường Văn Cao, Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng. Sau khi qua Trung tâm Hội nghị quốc gia tuyến chuyển sang đi trên mặt đất tại dải phân cách giữa đại lộ Thăng Long và cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình đến cuối tuyến.

Dự án kết thúc tại ga S20 (địa bàn xã Hòa Lạc và xã Yên Xuân), đồng thời có dự trù điều kiện để kéo dài tuyến đến khu vực Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam (địa bàn xã Yên Bài), đường sắt liên vùng Hà Nội - Phú Thọ trong tương lai khi có nhu cầu.

Tuyến đi qua các phường: Tây Hồ, Ngọc Hà, Giảng Võ, Láng, Yên Hoà, Từ Liêm, Đại Mỗ, Tây Mỗ, Xuân Phương; các xã Sơn Đồng, Dương Hòa, An Khánh, Quốc Oai, Kiều Phú, Tây Phương, Hạ Bằng, Yên Xuân, Hòa Lạc thuộc TP. Hà Nội.

Liên danh tổng thầu do Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đứng đầu, cùng các thành viên gồm Công ty TNHH Tập đoàn Giao dịch Vật liệu Xây dựng Thâm Quyến, Công ty TNHH Viện Nghiên cứu và Thiết kế Đô thị Thâm Quyến, Công ty TNHH TV ĐTQT tàu điện ngầm Thâm Quyến, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Khi hoàn thành, dự án sẽ kết nối, trung chuyển hiệu quả với các tuyến đường sắt đô thị khác, góp phần giảm áp lực giao thông đô thị, cải thiện kết cấu hạ tầng và nâng cao điều kiện đi lại của người dân.