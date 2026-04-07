Một tỉnh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chuẩn đô thị loại I, hướng tới trở thành TP trực thuộc Trung ương có đường bờ biển dài nhất Việt Nam

Khánh Hòa đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí đô thị loại I

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa, địa phương đang huy động nguồn lực phát triển đô thị, hướng tới tiêu chí đô thị loại I thông qua Kế hoạch triển khai nhiệm vụ để hoàn thành tiêu chuẩn “Có 50% số phường trở lên trên tổng số phường đạt trình độ phát triển đô thị loại II”.

Qua Kế hoạch, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị loại I, làm cơ sở xây dựng Đề án công nhận tỉnh Khánh Hòa đạt tiêu chí đô thị loại I theo quy định.

Kế hoạch này nhằm xác định mục tiêu triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, chương trình, đề án nhằm hoàn thành các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá trình độ phát triển đô thị loại II theo quy định; đồng thời phân công cụ thể trách nhiệm cho các sở, ban, ngành và UBND các phường, huy động các nguồn lực đầu tư các công trình thiết yếu đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn phân loại đô thị và phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương.

Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2027 sẽ có trên 50% số phường trên tổng số phường đạt các tiêu chuẩn trình độ phát triển đô thị loại II và được UBND tỉnh công nhận theo quy định.

Tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện các mục tiêu hướng tới tiêu chí đô thị loại I (Ảnh: Internet)

Về nhiệm vụ cụ thể, UBND tỉnh phân công Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xác định các xã có khả năng thành lập phường, bảo đảm tỷ lệ số phường theo tiêu chuẩn của thành phố (tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã từ 30% trở lên); đồng thời tham mưu trình cấp có thẩm quyền thẩm định đề án thành lập phường trong năm 2027.

UBND các phường: Nha Trang, Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, Bắc Cam Ranh, Cam Linh, Cam Ranh, Ba Ngòi, Phan Rang, Đông Hải, Ninh Chữ, Bảo An, Đô Vinh và Ninh Hòa có trách nhiệm đánh giá toàn diện hiện trạng các tiêu chuẩn theo quy định.

Các phường trên cũng được giao đề xuất giải pháp khắc phục các tiêu chí chưa đạt hoặc đạt thấp trên địa bàn, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội, mức độ đô thị hóa và hạ tầng thiết yếu như giao thông, cấp thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, y tế, giáo dục; tổ chức lập báo cáo đánh giá trình độ phát triển đô thị loại II trình UBND tỉnh công nhận trong năm 2027.

Khánh Hòa nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí về đô thị loại I để sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Tỉnh Khánh Hòa thuộc khu vực vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, giáp với tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Biển Đông. Sau sáp nhập với tỉnh Ninh Thuận (cũ), Khánh Hòa có diện tích tự nhiên trên 8.555km2, quy mô dân số trên 2,2 triệu người. Đây là tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam.

Chiều 25/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà đã chủ trì cuộc họp rà soát các tiêu chuẩn xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và tiêu chuẩn nâng cấp các đơn vị hành chính cấp xã lên phường.

Việc rà soát được triển khai trên cơ sở các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, trong đó Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế, cực tăng trưởng của khu vực duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước.

Bộ Chính trị đã xác định mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (Ảnh: Internet)

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, hiện có 3 tiêu chuẩn tỉnh Khánh Hòa chưa đáp ứng theo quy định, gồm: Tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã mới đạt 16/65, tiêu chí đô thị loại I mới đạt 8/15 tiêu chí thành phần; cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội mới chỉ đạt 2/5 tiêu chí thành phần.

4/7 chỉ tiêu đạt tiêu chuẩn theo quy định trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là quy mô dân số; diện tích tự nhiên; tỷ lệ đô thị hóa; vị trí, chức năng.

Với những tiêu chí chưa đáp ứng, ông Nguyễn Thanh Hà yêu cầu các sở, ngành rà soát thực chất và chính xác các tiêu chuẩn để tham mưu phương án xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó, Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra, đánh giá thực tế các đơn vị dự kiến nâng cấp lên phường để đảm bảo đạt tiêu chuẩn đô thị loại II, đồng thời hướng dẫn các địa phương về chỉ số tỷ lệ dân số đô thị và gửi báo cáo về Sở Nội vụ cùng các cơ quan liên quan.

Về tình hình kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (theo giá so sánh 2010) năm 2025 ước đạt trên 100.017 tỷ đồng, tăng 7,11% so cùng kỳ năm trước, đứng thứ 29/34 tỉnh, thành phố. GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 110,26 triệu đồng, tăng 9,02% so năm 2024.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (theo giá so sánh 2020) trong quý I năm 2026 ước đạt trên 39.884 tỷ đồng, tăng 8,37% so cùng kỳ năm trước, xếp vị thứ 18/34 của cả nước. 6 tháng đầu năm nay, Khánh Hòa phấn đấu đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt trên 10%, tạo tiền đề hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 đạt 11%.