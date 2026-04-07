Đón hơn 6 tỷ USD vốn đầu tư từ 276 doanh nghiệp Việt Nam, nước láng giềng sẽ tạo điều kiện đặc biệt trong các lĩnh vực sau

Chính phủ Lào sẽ tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa cho các nhà đầu tư Việt Nam

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Hà Nội, chiều 6/4, ông Vũ Đại Thắng - Chủ tịch UBND Thành phố đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào. Hai bên trao đổi về tình hình triển khai Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ giai đoạn 2026-2030, tình hình đầu tư của Việt Nam tại Lào và mong muốn thu hút đầu tư của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào Linkham Douangsavanh thông tin, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có nhiều doanh nghiệp đầu tư tại Lào nhất. Theo đó, hiện có 276 doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào, với tổng vốn đăng ký hơn 6,21 tỷ USD, trải dài trên nhiều lĩnh vực như trồng trọt, ngân hàng, xây dựng, các dự án năng lượng điện…

Ông Linkham Douangsavanh cho biết, sắp tới, Lào sẽ chú trọng các dự án về lĩnh vực đất đai để ứng phó hiệu quả với tình trạng biến đổi khí hậu. Vì vậy, Chính phủ Lào nói chung và Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói riêng sẽ tiếp tục chú trọng và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư Việt Nam tại Lào, nhất là trong lĩnh vực phát triển rừng, công nghiệp và nông nghiệp.

"Chúng tôi cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án từ quy mô lớn đến quy mô nhỏ, từ vùng sâu vùng xa cho đến những khu vực biên giới", Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng trao đổi với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào Linkham Douangsavanh (Ảnh: CTTĐT TP. Hà Nội)

Với những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Lào và Việt Nam trong thời gian qua, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng tiếp tục quan tâm, thúc đẩy và giới thiệu các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp Hà Nội sang đầu tư tại Lào về các lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, cao su.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, hiện có nhiều doanh nghiệp ở thành phố đã đầu tư tại Lào trong nhiều lĩnh vực từ tài chính ngân hàng đến quản lý như nông nghiệp, năng lượng điện gió… Đây là điều kiện tốt để Hà Nội tiếp tục thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ hơn nữa sang Lào.

Theo ông Thắng, với dân số trên 12 triệu người, Hà Nội là thị trường tiêu thụ rất lớn các sản phẩm nông nghiệp của các tỉnh, thành của Việt Nam và là thị trường tiềm năng cho các sản phẩm nông nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn của Lào.

Bên cạnh đó, việc kết nối giao thông giữa Thủ đô Hà Nội với các địa phương của Lào cũng rất thuận lợi. Đây là điều kiện tốt để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là trao đổi nông sản giữa TP. Hà Nội với các địa phương của Lào.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng cho biết thêm, Hà Nội đã cam kết hỗ trợ Thủ đô Viêng Chăn cải tạo hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển nông nghiệp. Đồng thời, hướng dẫn và trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng nông thôn mới, trong đó, sẵn sàng chuyển giao các mô hình trong xây dựng nông thôn mới của Hà Nội cho Thủ đô Viêng Chăn.

Việt Nam đầu tư ra nước ngoài ra sao trong ba tháng đầu năm 2026?

Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong ba tháng đầu năm 2026 có 48 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, với tổng số vốn của phía Việt Nam 597,2 triệu USD, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 4 lượt dự án điều chỉnh vốn, với số vốn điều chỉnh tăng 22,8 triệu USD, gấp 4,3 lần so với cùng kỳ.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 619,9 triệu USD, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Xét theo khu vực đầu tư, báo cáo cho biết, trong ba tháng đầu năm 2026, có 28 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam.

Trong đó, Lào là quốc gia dẫn đầu với 176,7 triệu USD, chiếm 28,5% tổng vốn đầu tư; Kyrgyzstan 149,9 triệu USD, chiếm 24,2%; Anh 82,8 triệu USD, chiếm 13,4%; Angola 30 triệu USD, chiếm 4,8%; Hà Lan 29,4 triệu USD, chiếm 4,7%; Thụy Điển 28,5 triệu USD, chiếm 4,6%.