Công trường Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy rầm rộ thi công sau khi gỡ vướng mặt bằng

Cuối tháng 3, UBND TP Hà Nội khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng, Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi. Dự án được triển khai theo cơ chế công trình khẩn cấp nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng giao thông, giảm áp lực cho các trục đường nội đô.
Theo kế hoạch, ba đoạn tuyến có tổng chiều dài khoảng 2,26km, đi qua địa bàn các phường Thanh Xuân, Cầu Giấy và Yên Hòa. Trong đó, đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ dài khoảng 0,71km, mặt cắt ngang 50m; đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng dài khoảng 0,6km, rộng 40m; đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi dài gần 1km, rộng 40m.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại đoạn qua khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, mặt bằng cơ bản đã được bàn giao, tạo điều kiện để nhà thầu triển khai thi công.
Đây là một trong những đoạn từng kéo dài nhiều năm do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.
Ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng, các đơn vị đã huy động máy móc, nhân lực tổ chức thi công đồng loạt.
Trên công trường, nhiều thiết bị cơ giới hoạt động liên tục phục vụ việc đào đắp, lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Không khí thi công diễn ra khẩn trương, khác hẳn với tình trạng “án binh bất động” trước đây.
Hiện các nhà thầu đang tập trung triển khai hệ thống thoát nước dọc hai bên tuyến. Các tuyến cống bê tông có đường kính khoảng 2m được lắp đặt, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trước khi chuyển sang các hạng mục tiếp theo.
Ngay khi công trường được triển khai, nhiều người dân sinh sống quanh khu vực theo dõi sát tiến độ dự án. Ông Lê Minh Tuấn (phường Cầu Giấy) cho biết, việc thi công được đẩy nhanh trong thời gian gần đây khiến ông và nhiều hộ dân bất ngờ. Trước đây, dự án kéo dài nhiều năm nên không ít người tỏ ra hoài nghi về khả năng triển khai. “Khoảng thời gian gần đây, công tác giải phóng mặt bằng có chuyển biến rõ, rồi máy móc được huy động vào thi công liên tục. Nhìn thực tế như vậy, người dân mới thấy dự án đang được làm thật”, ông Tuấn nói.
Các hộ kinh doanh dọc tuyến cũng kỳ vọng vào hiệu quả khi dự án hoàn thành. Chị Phạm Thu Trang, tiểu thương gần khu vực thi công, cho biết tình trạng ùn tắc tại đây diễn ra thường xuyên, nhất là vào giờ cao điểm. Việc tuyến đường sớm được thông xe sẽ giúp việc đi lại thuận lợi hơn, đồng thời tạo điều kiện cho hoạt động buôn bán. “Nếu đường được hoàn thiện đúng tiến độ, chắc chắn lượng khách qua lại sẽ ổn định hơn, việc kinh doanh cũng bớt khó khăn”, chị Trang chia sẻ.
Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, các đoạn tuyến đang được triển khai đồng bộ, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Việc sớm đưa vào khai thác sẽ góp phần xử lý các điểm nghẽn giao thông, hoàn thiện mạng lưới hạ tầng và tạo động lực phát triển đô thị dọc tuyến.
Theo quy hoạch, đường Vành đai 2,5 có tổng chiều dài khoảng 19,6km, quy mô mặt cắt ngang từ 40-50m, nằm giữa hai tuyến Vành đai 2 và Vành đai 3.
Đây là trục giao thông có vai trò kết nối liên khu vực, đi qua nhiều khu dân cư và khu đô thị mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Đến nay, thành phố đã hoàn thành 5/13 đoạn tuyến với chiều dài khoảng 11,28km, đang triển khai 5 đoạn khác với tổng chiều dài hơn 6km. Ba đoạn vừa được khởi công với tổng chiều dài 2,26km được xem là những mắt xích còn lại cần hoàn thiện để khép kín toàn tuyến.