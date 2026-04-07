Hoàn thiện thể chế, kiến tạo tăng trưởng hai con số

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI không chỉ kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới mà còn tiếp tục hoàn thiện thể chế cho giai đoạn phát triển mới. Vì thế, tại kỳ họp, các đại biểu đã bày tỏ đồng thuận cao với chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên khai mạc, đồng thời tin tưởng, mỗi quyết sách của Quốc hội nhiệm kỳ này sẽ góp phần tích cực hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Các đại biểu đã đánh giá cao 4 nhiệm vụ lớn đối với Quốc hội trong nhiệm kỳ mới được Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập trong phiên khai mạc, cho rằng đây là những định hướng chiến lược đối với các hoạt động của Quốc hội, đòi hỏi Quốc hội phải đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, xây dựng một hệ thống pháp luật hiện đại, thống nhất, ổn định, khả thi.

Ông Chu Mạnh Hùng, đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh: 4 nhiệm vụ lớn mà Tổng Bí thư đặt ra đầu tiên là vấn đề hoàn thiện thể chế, coi thể chế là động lực, nền tảng cho sự phát triển của đất nước trong kỉ nguyên mới; đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thể chế pháp luật càng đóng vai trò quan trọng trong việc kiến tạo cho sự phát triển.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk: ''Tổng Bí thư đã định hướng rất rõ trong vấn đề tiếp tục hoàn thiện thể chế và tái cấu trúc pháp luật theo hướng khắc phục tình trạng tư duy cũ trước đây; chuyển từ tư duy ứng phó sang tư duy thiết kế chính sách dài hạn, mang tính kiến tạo cho sự phát triển đất nước sau này. Chúng ta cần tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật để bảo đảm cho mục tiêu tăng trưởng hai con số''.

Nhiều đại biểu cũng cho rằng trong nhiệm kỳ mới Quốc hội cần phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Để thực hiện điều này, mỗi đại biểu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, lập trường kiên định, tư duy quản trị hiện đại, phản biện sâu sắc, khách quan trên tinh thần xây dựng; đặc biệt phải có tầm nhìn dài hạn, có khả năng phân tích và năng lực tiếp cận những vấn đề mới, đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ; đảm bảo hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống như các nội dung được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tại phiên khai mạc.

''Tôi rất tâm đắc với bài phát biểu khai mạc của đồng chí Chủ tịch Quốc hội. Đây là một bài chỉ đạo rất sâu sắc và toàn diện cho cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Yêu cầu đặt ra đối với đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ này là trọng trách rất nặng nề, rất lớn, làm sao để bắt kịp với sự thay đổi và vươn mình của đất nước'', bà Lý Thị Lan, đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang cho biết.

Bà Nguyễn Minh Tâm, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: ''Quốc hội đặt vấn đề trọng tâm của việc xác định lập pháp là một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp. Tôi cho rằng mỗi đại biểu không chỉ đến để hoàn thành, mà làm sao có trách nhiệm nghiên cứu nhằm nâng cao các hoạt động chất lượng khi các quyết nghị được thông qua''.

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI không chỉ mở đầu nhiệm kỳ mới, mà còn là dấu mốc xác lập kỷ cương thể chế, định hình phương thức phát triển và củng cố niềm tin cho giai đoạn mới. Mục tiêu tăng trưởng "hai con số" bền vững vừa là yêu cầu phát triển, vừa là thước đo năng lực kiến tạo của Quốc hội. Quan trọng hơn, đó còn là phép thử rõ nét về bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm hành động của Quốc hội trước đòi hỏi phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.