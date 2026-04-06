Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước

Theo Thu Giang | 06-04-2026 - 19:40 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chiều 6/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Với 485 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 485 đại biểu tán thành Nghị quyết (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97% tổng số ĐBQH), ông Nguyễn Hữu Nghĩa được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa sinh năm 1972, quê quán: Hà Nội, có trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa từng giữ nhiều vị trí công tác trong các đơn vị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông từng là Phó trưởng Phòng Thanh toán vay nợ quốc tế, Sở Giao dịch; Phó trưởng Phòng, Trưởng phòng Chiến lược phát triển ngân hàng, Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng; Phó Chánh Thanh tra Ngân hàng; Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ; Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Sau đó, ông giữ chức Vụ trưởng Kinh tế Tổng hợp, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Tháng 6/2021, ông Nguyễn Hữu Nghĩa được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Khi Hưng Yên sáp nhập với Thái Bình, ông tiếp tục được chỉ định giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên và giữ vị trí này từ đó đến nay.

Theo Thu Giang

Báo Chính phủ

Từ Khóa:
nhân sự

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội

TS Nguyễn Đình Cung: Việt Nam thực hiện tham vọng lớn, phải chấp nhận đánh đổi

Cao tốc 51.000 tỷ nối sân bay Long Thành được đề xuất làm theo yêu cầu cấp bách

19:39 , 06/04/2026
17:36 , 06/04/2026
Hướng dẫn tính thuế kinh doanh nông sản thu mua từ nông dân

17:36 , 06/04/2026
Hướng dẫn tính thuế kinh doanh nông sản thu mua từ nông dân

17:00 , 06/04/2026
Cơ quan Thuế thông tin về việc cấp hóa đơn lẻ từng lần với hộ kinh doanh dưới 500 triệu đồng

16:36 , 06/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên