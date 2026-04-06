Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước

Với 485 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 485 đại biểu tán thành Nghị quyết (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97% tổng số ĐBQH), ông Nguyễn Hữu Nghĩa được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa sinh năm 1972, quê quán: Hà Nội, có trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa từng giữ nhiều vị trí công tác trong các đơn vị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông từng là Phó trưởng Phòng Thanh toán vay nợ quốc tế, Sở Giao dịch; Phó trưởng Phòng, Trưởng phòng Chiến lược phát triển ngân hàng, Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng; Phó Chánh Thanh tra Ngân hàng; Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ; Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Sau đó, ông giữ chức Vụ trưởng Kinh tế Tổng hợp, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Tháng 6/2021, ông Nguyễn Hữu Nghĩa được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Khi Hưng Yên sáp nhập với Thái Bình, ông tiếp tục được chỉ định giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên và giữ vị trí này từ đó đến nay.