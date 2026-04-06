Cơ quan Thuế thông tin về việc cấp hóa đơn lẻ từng lần với hộ kinh doanh dưới 500 triệu đồng

Trong phiên tư vấn trực tiếp của Thuế Cơ sở 2 Thành phố Cần Thơ mới đây, hộ kinh doanh đặt câu hỏi: Nếu doanh thu dưới 500 triệu đồng một năm khi khách hàng cần lấy hóa đơn thì hộ có được lên cơ quan thuế mua hóa đơn lẻ từng lần phát sinh như trước đây nữa hay không?

Thuế cơ sở 2 TP Cần Thơ trả lời: Căn cứ theo Nghị định số 68/2025/NĐ-CP của Chính phủ vừa có hiệu lực, đối với các hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng trên năm, họ không thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử và cũng không thuộc diện được cấp hóa đơn lẻ theo từng lần phát sinh từ cơ quan thuế nữa. Quy định mới đã thay đổi hoàn toàn so với trước đây.

Trường hợp khác đặt câu hỏi: Những hộ trước đây đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử rồi nhưng sang năm 2026 xác định doanh thu thực tế là dưới 500 triệu đồng thì phải xử lý thế nào cho đúng quy định?

Thuế cơ sở 2 TP Cần Thơ trả lời: Đối với trường hợp này nếu xác định doanh thu năm 2026 dưới 500 triệu đồng thì hộ kinh doanh cần thực hiện các thủ tục tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã đăng ký trước đó. Vì vậy hộ kinh doanh cần chủ động rà soát mức doanh thu của mình để thực hiện các thủ tục cho đúng, tránh những vướng mắt không đáng có về sau.

Việc này giảm bớt gánh nặng thủ tục hành chính và chi phí vận hành cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ tập trung vào hoạt động mua bán thuận lợi hơn.