Cơ quan Thuế thông tin về việc cấp hóa đơn lẻ từng lần với hộ kinh doanh dưới 500 triệu đồng
Quy định về cấp hóa đơn lẻ theo từng lần phát sinh đối với hộ kinh doanh đã thay đổi so với trước đây.
Trong phiên tư vấn trực tiếp của Thuế Cơ sở 2 Thành phố Cần Thơ mới đây, hộ kinh doanh đặt câu hỏi: Nếu doanh thu dưới 500 triệu đồng một năm khi khách hàng cần lấy hóa đơn thì hộ có được lên cơ quan thuế mua hóa đơn lẻ từng lần phát sinh như trước đây nữa hay không?
Thuế cơ sở 2 TP Cần Thơ trả lời: Căn cứ theo Nghị định số 68/2025/NĐ-CP của Chính phủ vừa có hiệu lực, đối với các hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng trên năm, họ không thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử và cũng không thuộc diện được cấp hóa đơn lẻ theo từng lần phát sinh từ cơ quan thuế nữa. Quy định mới đã thay đổi hoàn toàn so với trước đây.
Trường hợp khác đặt câu hỏi: Những hộ trước đây đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử rồi nhưng sang năm 2026 xác định doanh thu thực tế là dưới 500 triệu đồng thì phải xử lý thế nào cho đúng quy định?
Thuế cơ sở 2 TP Cần Thơ trả lời: Đối với trường hợp này nếu xác định doanh thu năm 2026 dưới 500 triệu đồng thì hộ kinh doanh cần thực hiện các thủ tục tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã đăng ký trước đó. Vì vậy hộ kinh doanh cần chủ động rà soát mức doanh thu của mình để thực hiện các thủ tục cho đúng, tránh những vướng mắt không đáng có về sau.
Việc này giảm bớt gánh nặng thủ tục hành chính và chi phí vận hành cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ tập trung vào hoạt động mua bán thuận lợi hơn.
Theo Thông tư 152/2025/TT-BTC, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thuộc nhóm doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo dõi doanh thu phục vụ quản lý thuế thông qua mẫu sổ S1a-HKD.
Việc ghi chép có thể thực hiện theo từng lần phát sinh hoặc theo tổng hợp doanh thu trong ngày, miễn bảo đảm phản ánh đầy đủ doanh thu thực tế. Đây là căn cứ để cơ quan quản lý thuế xác định quy mô hoạt động và nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh trong từng thời kỳ.
Nếu hộ kinh doanh mua hàng hóa của hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm thì người bán thường không phát hành hóa đơn. Trong trường hợp này, hộ kinh doanh bên mua được phép lập bảng kê mua hàng hóa theo mẫu quy định tại Thông tư số 152/2025/TT-BTC.
Bảng kê cần ghi rõ các thông tin cơ bản như: Tên người bán; Địa chỉ; Số căn cước công dân hoặc thông tin định danh của người bán; Tên hàng hóa, số lượng, giá trị hàng hóa mua; Hình thức thanh toán.
Đồng thời, hộ kinh doanh bên mua cần lưu giữ đầy đủ các chứng từ thanh toán và hồ sơ liên quan đối với các giao dịch mua hàng này. Các tài liệu đó sẽ là căn cứ để chứng minh tính hợp lý của chi phí khi cơ quan thuế kiểm tra hoặc khi xác định nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh.
